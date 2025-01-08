فاسكيز: هدف ريال مدريد هو العودة بكأس السوبر إلى إسبانيا

رفض لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد، التعليق على احتمالية انتقال الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، إلى صفوف الفريق الملكي، مؤكدًا أن تركيزه منصب على مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مايوركا.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل المواجهة المرتقبة، قال فاسكيز إن الحديث عن أرنولد ليس أمرًا يمكنه الإجابة عليه في الوقت الحالي، مشددًا على أهمية التركيز على المباراة المقبلة التي ستقام على ملعب الملك عبد الله الدولي غدًا الخميس.

وأكد أن الفريق يسعى للظهور بشكل مميز في هذه البطولة وتحقيق الفوز لإسعاد جماهير النادي.

وأشار فاسكيز إلى أن ريال مايوركا فريق قوي ويقدم أداءً جماعيًا مميزًا هذا الموسم، الأمر الذي يستدعي خوض المباراة بجدية من الدقيقة الأولى، مضيفًا أن هدف ريال مدريد هو العودة بالكأس إلى إسبانيا.

وأوضح أن الفريق سيبذل قصارى جهده للعبور إلى المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

وبخصوص الطموحات المستقبلية، أعرب فاسكيز عن أمله في أن تكون سنة 2025 مليئة بالإنجازات، وأن يحقق ريال مدريد المزيد من البطولات لإرضاء جماهيره الوفية.

وعندما سئل عن أزمة داني أولمو مع برشلونة، اكتفى فاسكيز بالتأكيد على احترامه لجميع الأندية والقوانين، مضيفًا أن الجميع ينتظر ما ستسفر عنه الأحداث، لكنه أكد أن ريال مدريد على دراية بما يجري.

وحول غياب داني كارفاخال بسبب الإصابة، وصف فاسكيز غياب زميله بالخسارة الكبيرة، لكنه أوضح أنه مستعد للقيام بدوره ومساعدة الفريق في أي مركز يحتاجه المدرب، متمنيًا عودة كارفاخال في أقرب وقت ممكن.

واختتم فاسكيز حديثه بالتأكيد على أن جميع اللاعبين يمتلكون الحماس لمواصلة تحقيق الانتصارات، مشيرًا إلى أن ارتداء شارة قيادة ريال مدريد يمثل حلمًا لأي لاعب ومسؤولية كبيرة يسعد بتحملها في مثل هذه المناسبات المهمة.