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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

خبير مناخ: حريق باليساديس الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة

حرائق الغابات - ارشيفية
حرائق الغابات - ارشيفية
القسم الخارجي
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أكد خبير المناخ في جامعة كاليفورنيا، دانيال سوين، إن حريق باليساديس، وحده قد يكون "الأكثر تكلفة" في تاريخ الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يكون وهو أكبر حرائق الغابات الأربعة التي تهدد الحياة والتي تسببت في الفوضى حاليًا في مقاطعة لوس أنجلوس، وحده أغلى حرائق الغابات في التاريخ.

لقد دمر الحريق بالفعل ما لا يقل عن 1000 مبنى وهو بالفعل الأكثر تدميراً على الإطلاق في مقاطعة لوس أنجلوس، وفقًا لبيانات CalFire، إنه أيضًا الحريق الأكثر تدميراً في تاريخ الولاية الذي يحدث في شهر يناير.

وقال سوين: "من المعقول أن يصبح حريق باليساديس، على وجه الخصوص، الأكثر تكلفة في فترة قياسية، ليس فقط في كاليفورنيا، ولكن بشكل عام". “من المحتمل أننا حددنا هذا المربع هذه المرة، مضيفا ”آمل ألا نحدد المربعات الأخرى أيضًا"

ويعد حريق كامب فاير: حتى الآن، كان حريق كامب فاير عام 2018، الذي دمر بلدة بارادايس المعزولة الواقعة على سفوح التلال في شمال كاليفورنيا، كارثة حرائق الغابات الأكثر تكلفة والأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث أدى إلى حرق عدد من المباني أكثر من الحرائق السبعة التالية الأكثر تدميراً في الولاية. التاريخ مجتمعة.

الطقس القاسي

 قال سوين إن الظروف التي سبقت كلا الحدثين – حريق كامب فاير 2018 والحرائق المشتعلة حاليًا عبر مقاطعة لوس أنجلوس – تظهر بشكل أساسي “نفس القصة”. فالأعشاب والشجيرات شديدة الاشتعال، بالتنسيق مع الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة والظروف الجافة ــ ذلك النوع من الطقس القاسي الذي غالبا ما يتفاقم بسبب تغير المناخ ــ كانت سببا في تهيئة البيئة لحرائق الغابات الكارثية.

وأضاف "لو شهدنا هطول أمطار كبيرة أو واسعة النطاق في الأسابيع والأشهر التي سبقت هذا الحدث، لما شهدنا مدى الدمار الذي نشهده حاليًا".

وفي الوقت الحالي، قال سوين إنه يتوقع أن تكون الحرائق مجتمعة "كارثة حرائق الغابات الأكثر تكلفة في التاريخ الأمريكي"، مشيرًا إلى أن "الجانب المشرق الوحيد" الذي يمكنه التفكير فيه هو أنها لن تكون "الأكثر فتكًا" على الأقل.

وأضاف “سيتحول هذا إلى أزمة”

وتابع أن هذا سيؤدي إلى إرسال أزمة التأمين على المنازل ضد حرائق الغابات في كاليفورنيا إلى طبقة الستراتوسفير، إذا لم تكن هناك بالفعل.

الولايات المتحدة جامعة كاليفورنيا خبير المناخ دانيال سوين حريق باليساديس مقاطعة لوس أنجلوس

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