وفاة إخصائي تطوير تكنولوجي بحادث سير.. وتحرك عاجل من نقابة المعلمين

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطاراً من النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، يفيد بوفاة، المعلم روماني سمير جبرة، أخصائي تطوير تكنولوجي بإحدى مدارس البحر الأحمر، نتيجة حادث سير، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى سفاجا العام.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، سيد لمعي، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، بمساندة أسرة المعلم فى مصابهم الأليم خلال هذه الظروف الصعبة، وتلبية كل طلباتهم ، موجهاً بسرعة صرف مستحقات المعلم وتسليمها لأسرته.

وتقدم خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بخالص العزاء لأسرة المعلم، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.