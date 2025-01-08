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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

وفاة إخصائي تطوير تكنولوجي بحادث سير.. وتحرك عاجل من نقابة المعلمين

خلف الزناتي نقيب المعلمين
خلف الزناتي نقيب المعلمين
الديب أبوعلي
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تلقت غرفة  عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطاراً من النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، يفيد بوفاة، المعلم روماني سمير جبرة، أخصائي تطوير تكنولوجي بإحدى مدارس البحر الأحمر، نتيجة حادث سير، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى سفاجا العام.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، سيد لمعي، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، بمساندة أسرة المعلم فى مصابهم الأليم خلال هذه الظروف الصعبة، وتلبية كل طلباتهم ، موجهاً بسرعة صرف مستحقات المعلم وتسليمها لأسرته.

وتقدم خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بخالص العزاء لأسرة المعلم، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

المعلمين نقيب المعلمين البحر الأحمر النقابة العامة للمهن التعليمية مستشفى سفاجا العام مدارس البحر الأحمر روماني سمير جبرة

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