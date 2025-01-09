قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء إذا قلته تشتاق لك الجنة.. صحيح ويغفل عنه الكثيرون
حنان ترك تثير الجدل بزفاف أول فرحتها.. معلومات عن العريس وعروسه
قرار جروس يحسم مصير حمزة المثلوثى في الزمالك
24 لجنة تختار.. وزير الثقافة يكشف تفاصيل تكريم عمالقة الإبداع في مصر
آبل تستعد لإطلاق جهازي iPhone SE وiPad 11 لعام 2025
القسام وسرايا القدس وشهداء الأقصى تتبنى استهداف 3 إسرائيليين في الضفة الغربية
أحدها قطري.. كهربا يفاضل بين 3 عروض للرحيل عن الأهلي
إدانات عربية شديدة اللهجة بعد نشر خريطة "إسرائيل التاريخية" المزعومة
أسرار الرزق والنجاح.. 10 حقائق عن وعد الله في القرآن الكريم
نقل صالح العويل إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية
أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 9 يناير 2025
حكومة تشاد: 19 قتيلا بينهم 18 مهاجما حصيلة إطلاق النار في نجامينا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

احذر السلع المجهولة.. أمين الفتوى يكشف عن القواعد الشرعية للبيع والشراء

القواعد الشرعية للبيع والشراء
القواعد الشرعية للبيع والشراء
عبد الرحمن محمد
×

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن البيع من الأسباب التي يتم بها انتقال المال من شخص إلى آخر، وهو عقد اختياري يعكس القواعد الشرعية للبيع والشراء التي أحلها الله سبحانه وتعالى، كما جاء في قوله: "وأحل الله البيع وحرم الربا".


وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء ، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن البيع يعتبر من أقدم العقود التي تعامل بها البشر منذ العصور القديمة، إلى جانب الإيجار والمبادلة، مشيرا إلى أن عقد البيع يقوم على ثلاثة أركان أساسية، وهي: العاقدين (البائع والمشتري)، والمبيع (السلعة)، والثمن، وأن كل ركن من هذه الأركان له شروط وأحكام تضمن صحة العقد.

وفيما يتعلق بالعقد الأول، وهو العاقدين، شدد على ضرورة أن يكون البائع والمشتري عاقلين بالغين ومختارين، أي لا يتم البيع تحت الإكراه أو من قبل شخص غير عاقل، مشيرا إلى أهمية توافق الصيغة بين الطرفين، حيث يجب أن يتفق العرض والقبول في نفس اللحظة، دون أي تعليق أو شرط غير معقول، مثل "سأبيع لك إذا كان الجو ممطرًا"، مما يفسد البيع.

أما عن المبيع، أو السلعة، فأكد أنه لا بد من عدة شروط لضمان صحة البيع، من أهمها أن تكون السلعة طاهرة، مملوكة للبائع، موجودة، ومعروفة بوضوح بين الطرفين، بحيث لا تكون سلعة مجهولة أو غير محددة، كما يجب أن تكون السلعة قابلة للانتفاع بها، وليس شيئًا لا فائدة منه.

وفيما يخص الثمن، شدد على أن المال الذي يتم تحديده كقيمة للسلعة يجب أن يكون معلومًا ومتفقًا عليه بين الطرفين، ويجب أن يكون ملكًا للبائع بشكل قانوني، أي أن يكون المال حلالًا وغير مسروق أو مغصوب.

دار الإفتاء الدكتور محمود شلبي القواعد الشرعية للبيع والشراء شروط لضمان صحة البيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

توجيه رئاسي بإقرار حزمة اجتماعية جديدة تخفف أعباء المواطنين

حزمة حماية اجتماعية جديدة.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة على الهواء

حزمة حماية اجتماعية جديدة.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة على الهواء

شهادة بلس الثلاثية

قبل انتهاء شهادات الـ27%.. تفاصيل شهادة «بلس» الثلاثية بعائد شهري 7291 جنيهًا

مجلس الوزراء

بديل الثانوية العامة.. وزير التعليم يقدم عرضا لنظام شهادة البكالوريا المصرية

المخرج عمر زهران

المجوهرات مش بتاعة شاليمار.. مفاجأة في قضية المخرج عمر زهران

الطقس في مصر

الطقس غدا| أمطار غزيرة تضرب مناطق بالبلاد وتحذيرات من الشبورة

وزير التربية والتعليم

مفيش "علمي وأدبي".. مسميات جديدة للمواد التخصصية في بديل الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم

مفيش عربي ولا إنجليزي| مفاجأة في عدد مواد 3 ثانوي بنظام البكالوريا المصرية

ترشيحاتنا

الهيئة الوطنية للانتخابات

الوطنية للانتخابات تختتم زيارات مدارس القاهرة للتوعية بأهمية الاستحقاقات الدستورية

البابا ورهبان الأديرة

بمناسبة عيد الميلاد.. البابا تواضروس يلتقي رهبان الأديرة|صور

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

بحضور المحافظ.. احتفالات ميلاد المسيح بإيبارشية المنيا .. صور

بالصور

حنان ترك تثير الجدل بزفاف أول فرحتها.. معلومات عن العريس وعروسه

حنان ترك تحتفل بعقد قران ابن شقيقها
حنان ترك تحتفل بعقد قران ابن شقيقها
حنان ترك تحتفل بعقد قران ابن شقيقها

فستان قصير وتاتو.. هيفاء وهبي تظهر بإطلالة جديدة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بربع مليون جنيه.. مى عمر تثير الجدل بـ بليزر

مى عمر
مى عمر
مى عمر

تدمير الخصوبة والذكاء.. كوارث تصيبك بسبب الإفراط في استخدام الهاتف المحمول

الهاتف المحمول
الهاتف المحمول
الهاتف المحمول

فيديو

إنفلونزا الطيور

إنفلونزا الطيور تضرب البشر لأول مرة في أمريكا.. مدى انتشاره وخطورته

المتهمين

القبض على أصحاب فيديو القطة بالغربية

واقعة شقة مصر الجديدة

فيديو يكشف أسرار مأساة شقة مصر الجديدة: قصة غامضة تهز المنطقة

سحر حمدي

خطأ طبي جسيم يعرض فنانة شهيرة للموت | تفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الأخلاق في عملية الإفتاء: تكامل الفقه والقيم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إلى شركاء الوطن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الجنيه المصري

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. رحلة حضارة تتحدى الزمن وتبهر العالم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

المزيد