أخبار التكنولوجيا | تعرف على أفضل هاتف اقتصادي.. ولينوفو تغزو الأسواق بكمبيوتر محمول

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة منها أحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بإمكانيات هائلة.. تعرف على أفضل هاتف اقتصادي وإليك أهم مواصفاته

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية، يمكنك التفكير في هاتف Honor Magic7 Lite، الذي يعد هاتفًا ذكيًا من الفئة المتوسطة ويمنحك الكثير من الميزات مقابل السعر وهو أحد أكثر الخيارات تنوعًا بين الهواتف المتوسطة المماثلة.

تستعد شركة Samsung لإطلاق أحدث مجموعة هواتف جديدة وهي هاتف Galaxy S25 وGalaxy S25+ وGalaxy S25 Ultra و التي تعمل بنظام أندرويد ونظام OneUI

بمواصفات خارقة .. سامسونج تكشف عن موعد إعلان سلسلة Galaxy S25

تستعد شركة Samsung لإطلاق أحدث مجموعة هواتف جديدة وهي هاتف Galaxy S25 وGalaxy S25+ وGalaxy S25 Ultra و التي تعمل بنظام أندرويد ونظام OneUI

الأول من نوعه.. لينوفو تغزو الأسواق بكمبيوتر محمول بمواصفات لم يسبق لها مثيل



نجحت شركة لينوفو في الوفاء بوعدها بتقديم شاشات قابلة للدوران في معرض CES 2025، وذلك من خلال كمبيوتر محمول جديد ThinkBook Plus Gen 6 Rollable AI PC والذي يأتي بأمكانية توسيع حجم شاشته بضغطة زر فقد كانت الشاشات القابلة للطي بمثابة تحف فنية في معرض CES منذ أن كشفت عنها شركة Royale لأول مرة في المعرض في عام 2019، ولكن حتى الآن لم نر سوى القليل فيما يتعلق بمنتجات الشحن الفعلية.



لن تندم على شرائه.. ريدمي تغزو الأسواق بهواتف بأداء قوى



أطلقت Redmi الهواتف الذكية Redmi K80 وK80 Pro في الصين.

ومن المتوقع أن توسع العلامة التجارية سلسلة K80 من خلال تقديم Redmi K80 Ultra في وقت لاحق من هذا العام.

ويبدو أن منشور Weibo الأخير الذي نشره المخبر Digital Chat Station قد كشف عن المواصفات الرئيسية لهاتف K80 Ultra قبل أشهر من إطلاقه الرسمي.

ببطارية جبارة.. تعرف على أفضل سماعة رأس لاسلكية غير مسبوقة بالأسواق

تستمر سماعات الرأس ATH-CKS50TW2 في العمل لمدة تصل إلى 25 ساعة من وقت التشغيل المتواصل، كما يتم تثبيتها مغناطيسيًا لإيقاف تشغيلها تلقائيًا في جيبك.

لا تحظى سماعات الأذن اللاسلكية من Audio-Technica دائمًا بنفس القدر من الاهتمام الذي تحظى به العلامات التجارية الكبرى، لكنها تقدم أداءً جيدًا وجودة صوت معتادة