قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفيش عربي ولا إنجليزي| مفاجأة في عدد مواد 3 ثانوي بنظام البكالوريا المصرية
البكالوريا| التربية والتعليم لطلبة الثانوية العامة: هنخلصكم من الكابوس
متحدث التعليم يكشف حقيقة إلغاء الثانوية العامة
السكة الحديد تقرر تشغيل قطارات إضافية خلال إجازة نصف العام الدراسي | تفاصيل
وداعًا الثانوية العامة.. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل نظام البكالوريا.. وتوجه لتخفيف الضغط على الطالب وأسرته
أحمد موسى يدعو الرئيس السيسي لافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب
نظام البكالوريا.. تعليق قوي من أحمد موسى على بديل الثانوية العامة الجديد
حكم صلاة المرأة بـ بنطلون ضيق .. الإفتاء تحسم الجدل
دار الإفتاء: القرض البنكي لتمويل المشاريع لا يعد ربا
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام توتنهام في كأس كاراباو
دار الإفتاء: بيع السجائر حرام شرعا وتعاون على المعصية
توجيه رئاسي بإقرار حزمة اجتماعية جديدة تخفف أعباء المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

جبالي يعقد مباحثات مع رئيسة البرلمان الأوروبي لمواصلة التشاور وتعزيز الحوار

مباحثات مُوسعة مع رئيسة البرلمان الأوروبي
مباحثات مُوسعة مع رئيسة البرلمان الأوروبي
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد
×

عقد  المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مباحثات مُوسعة بمقر المجلس مع روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، والتي تزور مصر حالياً.


في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على تمسك مصر بثوابت علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مُشيداً بالزخم الإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكداً على التطلع لمواصلة التشاور وتعزيز الحوار البناء بين مجلس النواب المصري والبرلمان الأوروبي.


خلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي عزم مصر على مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الإقتصادي على الرُغم من الأزمات الإقليمية التي تُلقي بعبء كبير على الدولة المصرية.

كما تناول الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به البرلمان المصري لضمان تعزيز حقوق الانسان مستعرضاً مراحل إعداد مشروع قانون الاجراءات الجنائية وفلسفته القائمة على تعزيز الحقوق والحريات، واستعرض المستشار الدكتورحنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجهود المصرية الدؤوبة لمكافحة الإرهاب والفكر المُتطرف والمُرتكزة على مقاربة مصرية شاملة تقوم على معالجة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية للإرهاب جنباً إلى جنب مع المواجهة الأمنية للتنظيمات الإرهابية وعناصرها، كما تناول التعاون المصري الأوروبي في مجال الهجرة والرؤية المصرية القائمة على إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وهو ما انعكس إيجاباً على مكافحة مصر لتلك الظاهرة ووقف كافة مراكب الهجرة غير الشرعية المُتجهة إلى أوروبا من مصر منذ عام 2016.


من جانبها، أكدت روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي على سعيها الجاد لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان الأوروبي والبرلمان المصري، كما أبدت تقديرها للجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذا الجهود المصرية في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة على الضرورة المُلحة لاستمرار الحوار البرلماني الأوروبي المصري لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الأوروبية المصرية.

البرلمان مجلس النواب حنفي جبالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادة بلس الثلاثية

قبل انتهاء شهادات الـ27%.. تفاصيل شهادة «بلس» الثلاثية بعائد شهري 7291 جنيهًا

حزمة حماية اجتماعية جديدة.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة على الهواء

حزمة حماية اجتماعية جديدة.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة على الهواء

البنك الأهلي

بعائد يصل إلى 27%.. مفاجأة بشأن شهادات البنك الأهلي بعد تجديدها

مجلس الوزراء

بديل الثانوية العامة.. وزير التعليم يقدم عرضا لنظام شهادة البكالوريا المصرية

الطقس في مصر

الطقس غدا| أمطار غزيرة تضرب مناطق بالبلاد وتحذيرات من الشبورة

صورة أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 النهارده|فيديو

مرتضى منصور

لازم تيجي.. منصور يصر على حضور شاليمار شربتلي لمحاكمة عمر زهران

وزير التربية والتعليم

مفيش "علمي وأدبي".. مسميات جديدة للمواد التخصصية في بديل الثانوية العامة

ترشيحاتنا

حريق سيارة ملاكي بطريق الزراعي بالغربية

إخماد حريق سيارة على الطريق الزراعي بالغربية

محكمة

المؤبد للمتهمين بإنهاء حياة شخص بسلاح ناري بالعبور

المخرج عمر زهران

المجوهرات مش بتاعة شاليمار.. مفاجأة في قضية المخرج عمر زهران

بالصور

ياسمين رئيس تخطف الأنظار برفقة كلبها

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

محمد منير يستقبل وزير الثقافة بمنزله لتكريمه فى يوم الثقافة

محمد منير
محمد منير
محمد منير

احترس.. إعادة تسخين القهوة والنسكافيه يسبب مشاكل خطيرة | تفاصيل

إعادة تسخين القهوة والنسكافيه
إعادة تسخين القهوة والنسكافيه
إعادة تسخين القهوة والنسكافيه

أسباب وعلاج ألم السرة أثناء الحمل

ألم السرة أثناء الحمل
ألم السرة أثناء الحمل
ألم السرة أثناء الحمل

فيديو

إنفلونزا الطيور

إنفلونزا الطيور تضرب البشر لأول مرة في أمريكا.. مدى انتشاره وخطورته

المتهمين

القبض على أصحاب فيديو القطة بالغربية

واقعة شقة مصر الجديدة

فيديو يكشف أسرار مأساة شقة مصر الجديدة: قصة غامضة تهز المنطقة

سحر حمدي

خطأ طبي جسيم يعرض فنانة شهيرة للموت | تفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الأخلاق في عملية الإفتاء: تكامل الفقه والقيم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إلى شركاء الوطن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الجنيه المصري

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. رحلة حضارة تتحدى الزمن وتبهر العالم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

المزيد