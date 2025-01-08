البكالوريا| التربية والتعليم لطلبة الثانوية العامة: هنخلصكم من الكابوس

كشف شادى زلظة، المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم، عن التفاصيل الكاملة لمقترح "البكالوريا الجديدة" بديل الثانوية العامة.

وأكد “زلطة”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "تن"، "نظام البكالوريا الجديدة هيخلص أولياء الأمور والطلاب من الكابوس اللى كان بيسببه نظام الثانوية العامة".

نظام الثانوية العامة الجديد

وأضاف متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن السنة الأولى ستكون تمهيدية بها 7 مواد اساسية، إضافة إلى مادتين خارج المجموع وهما اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.

وأوضح أن مواد الصف الثاني الثانوي ستشمل 3 مواد أساسية هى اللغة العربية، التاريخ، واللغة الأجنبية الأولى، إضافة إلى مادة تخصصية واحده تختلف حسب اختيار الطالب.

وبشأن الصف الثالث الثانوي، قال: سيكون هناك 3 مواد، منها تربية دينية، إضافة إلى مادتين للشعبة التى اختارها الطالب فى الصف الثانى.

