متخصص: العلاقات الاقتصادية بين اليونان وقبرص ومصر تشهد أفضل ظروفها

صرّح الصحفي وليد إلياس، المتخصص في الشؤون اليونانية وقضايا الشرق الأوسط، بأن العلاقات الاقتصادية بين مصر واليونان وقبرص تشهد تطورًا كبيرًا وتُعد في أفضل حالاتها، خاصة فيما يتعلق بالتعاون بين مصر واليونان.

وأشار خلال مداخلة في برنامج "منتصف النهار" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان يبلغ نحو 1.7 مليار دولار، حيث تصل الصادرات القبرصية إلى مصر إلى أكثر من 1.4 مليار دولار، في حين تستورد مصر من اليونان بضائع بقيمة 504 مليون دولار، أما التبادل التجاري بين مصر وقبرص فيقدر بـ70 مليون دولار.

الربط الكهربائي

وأوضح أن مشروع الغاز والربط الكهربائي بين مصر واليونان، الذي تبلغ قيمته 4.3 مليار يورو، يحظى بدعم قوي من الجانبين اليوناني والقبرصي.

وأكد أهمية الاتفاقية الموقعة بين اليونان وقبرص، التي تجعل من اليونان نقطة وصل استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مما يعزز التكامل الإقليمي والمصالح المشتركة.