عبد الغفار: نستهدف زيادة الالتحاق بالتعليم في مرحلة رياض الأطفال

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أننا لن نعمل بافكار دون ان يكون لها مستهدفات ومؤشرات اداء، متابعا أننا نستهدف زيادة الرعاية الصحية في مصر لتقليل معدل وفيات الاطفال دون السنه الخامسة.

وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في حوار مع الاعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، أن نستهدف زياده نسبة الالتحاق بالتعليم في مرحله رياض الاطفال من 25% الى 50%، ونستهدف زياده عدد الحضانات والمدارس التي تضم رياض اطفال.

وتابع أن الخطة التنفيذية للتنمية البشرية تحتاج لموازنه جزء منها سيكون المخصصات كل وزارة، مستدركا أن خططنا الاستراتيجيه للتنمية البشرية مبنية على مراحل عمرية.



واكمل ان مرحلة الطفولة تحت ست سنوات اخطر فتره يمر بها الانسان لأن خلالها يتكون تفكيره ووجدانه.





