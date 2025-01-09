أسامة عبد الحى: الطبيب مطالب بتقديم الرعاية "والشفاء بيد الله"

كشف الدكتور أسامة عبدالحى نقيب الاطباء، متطلبات نقابة الاطباء من قانون المسؤولية الطبية الذى قدمته الحكومة.



وتابع أسامة عبدالحى خلال حواره مع قناة "تن"، أن نقابة الأطباء تطالب بتعريف الخطأ الطبى الجسيم، لافتا إلى أن القانون المقدم من الحكومة يعرف الخطأ الطبى فقط.

مضاعفات

وأوضح نقيب الاطباء: قد يتعرض المريض إلى ضرر، قد يكون بسبب مضاعفات نتيجة طبيعة المرض والطبيب غير مسؤول عنها، أو بسبب المريض نفسه بسبب عدم التزامه بالتعليمات وفى تلك الحالة تنتفى مسؤولية الطبيب.



وأضاف الدكتور أسامة عبد الحى، أن الطبيب فى كل دساتير العالم مطالب ببذل رعاية، معقبا:" الشفاء من عند الله".

وأوضح نقيب الاطباء، هناك احتمالات أن يكون الخطأ من الطبيب، والقانون المقدم من الحكومة لم يميز بين الخطأ الوارد حدوثه و الإهمال الجسيم.