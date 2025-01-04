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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

برلمانية تكشف التعديلات المستحدثة في مشروع قانون المسؤولية الطبية

مجلس النواب
مجلس النواب
عادل نصار
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كشفت الدكتورة إيرين سعد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، مشيرة إلى أن هناك تعديلات استجابة لرغبة الأطقم الطبية.

قانون المسؤولية الطبية 

وأضافت الدكتورة إيرين سعد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن هناك دراسة لبعض المواد في موضوع الغرامة

 وذكرت أن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي النواب عمل جلسة طارئة بحضور الحكومة بشأن قانون المسؤولية الطبية وخاصة بعد حالة من الجدل بشأن هذا القانون بعد أن خرج من مجلس النواب.


وتابعت الدكتورة إيرين سعد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لم يعد هناك حبس للطبيب في حالة الخطأ الطبي، وما تم الوصول إليه هو غرامة، لافتة إلى أن تقرر الحبس في جرائم الخطأ الجسيم.

النواب المسؤولية الطبية عمرو اديب اخبار المسؤولية الطبية

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