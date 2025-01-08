الاتحاد الإسباني يعلن عقوبة فينيسيوس بعد الطرد أمام فالنسيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم العقوبة الموقعة على، فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد بعد طرده في المباراة المؤجلة ضد فالنسيا.

وكان فينيسيوس قد حصل على البطاقة الحمراء بسبب الاعتداء على حارس فالنسيا خلال المباراة المؤجلة التي أقيمت يوم 3 يناير 2025.

وأقرت اللجنة التأديبية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعقوبة فينيسيوس، والتي ستكون الإيقاف لمدة مباراتين أمام لاس بالماس وبلد الوليد، بحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.

وجاءت العقوبة نتيجة تعدي فينيسيوس على حارس فالنسيا بدون كرة، مع غرامة إضافية قدرها 700 يورو على نادي ريال مدريد و600 يورو على اللاعب.

وأوضحت اللجنة التأديبية أن العقوبة بمباراتين فقط تمثل الحد الأدنى، لأنها ترى أن ما فعله فينيسيوس يُعد تصرفًا عنيفًا وليس اعتداءً خطيرًا، وستطبق العقوبة فقط في إطار بطولة الدوري الإسباني.

واختتمت: لذلك، سيشارك فينيسيوس بشكل طبيعي في بطولة كأس السوبر الإسباني التي ستنطلق اليوم في السعودية، حيث سيواجه ريال مدريد غدًا فريق ريال مايوركا، وإذا تأهل الفريق الملكي إلى النهائي، فسيخوض المباراة يوم 12 يناير.