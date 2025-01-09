بعد إنقاص وزنها.. رحاب الجمل تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة رحاب الجمل عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام صورا جديدة من احدث جلسة تصوير خضعت لها.

وفاجأت رحاب الجمل بصور كشفت عن انقاص وزنها مرتدية فستانا فضى .

وتتميز رحاب الجمل بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق بعد انقاص وزنها .

وتعتمد رحاب الجمل، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.