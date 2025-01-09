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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

ثالث أكثر الأمراض فتكًا بالعالم.. تعرف على أعراض السدة الرئوية

ما هي السدة الرئوية؟
ما هي السدة الرئوية؟
رنا عصمت
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السدة الرئوية المزمنة (COPD) هي مرض تنفسي طويل الأمد يحدث نتيجة تضرر الشعب الهوائية والرئتين، مما يؤدي إلى صعوبة التنفس ،غالبًا ما تتطور نتيجة التدخين أو التعرض المستمر للمهيجات الهوائية مثل التلوث أو المواد الكيميائية، لذا نقدم لك في هذا التقرير تعريف السدة الرئوية و أعرضها وفقا لموقع بولد سكاي.

 أعراض السدة الرئوية:

1. ضيق في التنفس: يزداد تدريجيًا مع مرور الوقت.

2. سعال مستمر: قد يكون مصحوبًا ببلغم.

3. صفير أو أزيز أثناء التنفس.

4. الشعور بالإرهاق: خاصة أثناء الأنشطة اليومية.

5. تكرار التهابات الجهاز التنفسي.

أسباب وعوامل خطر السدة الرئوية:

1. التدخين: السبب الرئيسي للإصابة.

2. التعرض المطول للمهيجات الهوائية: مثل الغبار، الأبخرة الكيميائية، أو التلوث.

3. التاريخ المرضي: الإصابة بأمراض تنفسية متكررة أو الربو.

4. العوامل الوراثية: بعض الحالات ترتبط بعيوب جينية.

 كيف تحمي نفسك؟

1. الإقلاع عن التدخين فورًا: يعد أهم خطوة.

2. تجنب التعرض للمهيجات البيئية: مثل الغبار والمواد الكيميائية.

3. ممارسة التمارين المناسبة: لتحسين كفاءة الرئتين.

4. التطعيم السنوي ضد الإنفلونزا: لتجنب المضاعفات.

5. زيارة الطبيب بانتظام: لمتابعة الحالة والسيطرة عليها.

 العلاج:
تعد السدة الرئوية ثالث الامراض فتكا بالعالم، حيث لا يوجد علاج نهائي للسدة الرئوية، ولكن الأدوية والعلاج الطبيعي يمكن أن يساعدا في تحسين الأعراض وجودة الحياة. في بعض الحالات، قد يحتاج المريض إلى الأكسجين أو تدخل جراحي.

السدة الرئوية ما هى السدة الرئوية وكيفيه الحمايه منها

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