منجم من الفوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الشخصية على موقع الفيسبوك ، فوائد ‏الكوارع .

فوائد الكوارع الصحية

1- من فوائد الكوارع أنها تمدّ الجسم بسعرات حرارية عالية، ممّا يجعلها تعطي الجسم طاقة هائلة لذا فهي تعدّ مثالية في موسم الشتاء للحصول على الدفء.

2- تحتوي الكوارع على عناصر غذائية يحتاجها الجسم، مثل: الفسفور، والكالسيوم، والمغنيسيوم، واليود وهذه المعادن تحمي من التهابات المفاصل وهشاشة العظام.

3- من فوائد الكوارع أنها تمدّ جهاز المناعة بالكولاجين الضروري للجسم والذي يحمي بطانة الجهاز الهضمي من التقرحات والالتهابات المتكرّرة بفعل العوامل المسببة للقرحة المعديّة والقولون العصبي.

4- من الناحية الجمالية الكوارع تزيد من نضارة البشرة وتساعد في حماية الجلد من التشققات والجفاف وتزيد من رطوبته وحيويته، وقوّة الشعر وصحّته بفضل وجود مادّة الكولاجين، والبروتينات، والفيتامينات، مثل: (B6, B12) تقوّي الدورة الدموية وبناء الخلايا وتجديدها؛ لاحتوائها على البروتين والفيتامينات.

5- تساعد الأمعاء من التخلص من السموم المتراكمة فهي وجبة غنية بالألياف، وتساعد في تخلّص الكبد من السموم.

6- كمية الدهون في طبق واحد من وجبة الكوارع تكفي الفرد لعشرة حصص غذائية من الدهون الضرورية للجسم فمنها دهون حميدة للجسم ومنها دهون تسبب أمراض السمنة.

7- تساعد الكوارع على تخلّص الجسم من الحساسية تجاه بعض أنواع الأطعمة.

8- المواد الجلاتينية الموجود في شوربة الكوارع تساعد في شفاء أمراض المفاصل وخشونة الركبة لذا فهي وجبة مثالية لكبار السن الذين يعانون من آلام المفاصل والروماتيزم.