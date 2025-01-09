كان يعبث بالسلاح.. مقـ تل ربة منزل على يد زوجها في سوهاج

شهد مركز دار السلام بمحافظة سوهاج حادثًا مأساويًا أسفر عن وفاة الشابة "مشاعر ع. م. ع" 18 عامًا، ربة منزل؛ إثر إصابتها بطلق ناري في البطن، الحادث وقع أثناء تواجد الشابة في منزلها.

وكان زوجها "محمد خ. أ. ع" 26 عامًا، عامل، يعبث بسلاح ناري كان بحوزته، ليتسبب عن طريق الخطأ في إطلاق طلقة نارية أصابت زوجته في منطقة البطن.

تفاصيل الواقعة

وفور وقوع الحادث، تم نقل المصابة إلى مستشفى دار السلام المركزي، إلا أن محاولات الأطباء لإنقاذها باءت بالفشل، حيث فارقت الحياة فور وصولها إلى المستشفى متأثرة بإصابتها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغا من والد المتوفاة “عبد العال م. ع 52 عامًا، مزارع”، والذي أفاد به بأن ابنته كانت في منزلها لحظة وقوع الحادث.

بينما كان زوجها يعبث بالسلاح الناري دون قصد، ليخرج منه طلق ناري أصابها مباشرة في بطنها. وأوضح أن الحادث وقع عن غير قصد، وأن زوج ابنته لم يكن ينوي إيذاءها.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث بناءً على إرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة نتيجة للعبث بالسلاح.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على جميع تفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.