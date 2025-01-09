الحرائق تلتهم منازل نجوم هوليوود بكاليفورنيا .. وبايدن يلغي رحلته إلى إيطاليا

أصدرت سلطات مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أوامر إخلاء جديدة بسبب اشتعال النيران في غابات قريبة من تلال هوليوود، فيما أعلن الرئيس جو بايدن إلغاء رحلته إلى إيطاليا بسبب متابعة حرائق الغابات.

وبدأت الحرائق في لوس أنجلوس في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفي حلول الساعة 7 صباحاً بالتوقيت المحلي، نمت إلى أربعة حرائق غابات أثّرت على مناطق مختلفة من جنوب ولاية كاليفورنيا.

واجتاح الحريق منطقة باسيفيك باليساديس ومناطق أخرى في الجانب الغربي من لوس أنجلوس، والتي يقطنها العديد من المشاهير مثل توم هانكس وستيفن سبيلبرج وريس ويذرسبون ومارك هاميل ويوجين ليفي وكيم كارداشيان وغيرهم الكثير.

وقال البيت الأبيض في بيان له: "الرئيس الأميركي ألغى رحلته إلى إيطاليا بسبب الحرائق التي تشهدها ولاية كاليفورنيا".

وأفادت وكالة "رويترز" بأن سلطات مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أصدرت أوامر إخلاء لأكثر من 100 ألف شخص إثر اتساع نطاق حرائق الغابات.

وقالت مسؤولة الإطفاء كريستين كراولي في مؤتمر صحفي إن حريقا جديدا اندلع في منطقة هوليوود هيلز بلوس انجلوس مساء الأربعاء، ما أدى إلى المزيد من عمليات الإجلاء ورفع عدد حرائق الغابات المشتعلة في مقاطعة لوس انجلوس إلى ستة.

ووفقا لموقع معني بانقطاعات التيار الكهربائي فقد انقطعت الكهرباء عما يقرب من مليون منزل وشركة في مقاطعة لوس انجلوس. كما تقرر إغلاق المدارس في المقاطعة حتى يوم الخميس على الأقل.

وبالإضافة إلى حريقين كبيرين، اندلعت أربعة حرائق أصغر في المقاطعة مما أدى إلى استنزاف موارد مكافحة الحرائق التي كانت قد استنفدت بالفعل.

يأتي اندلاع الحرائق في وقت حساس بشكل خاص لمنطقة جنوب كاليفورنيا التي لم تشهد هطول أمطار غزيرة منذ بداية الموسم في أكتوبر.

ويقول العلماء إن الحرائق، التي اندلعت في غير التوقيت المعتاد لحرائق الغابات، تمثل أحدث الظواهر الجوية المتطرفة التي من المرجح أن تتفاقم بصورة أكبر مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حول العالم في العقود القادمة.