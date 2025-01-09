أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس 9 يناير 2025

يقدم موقع “صدى البلد” متوسط أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم، الخميس 9-1-2025، ضمن نشرته الخدمية.

‎أسعار الأسماك اليوم وفقًا لسوق العبور

‎تراوح سعر السمك البلطي بين 72 و و 75 جنيها للكيلو

‎سعر قشر البياض بين 160 و 260 جنيها للكيلو.

‎فيما تراوح سعر السمك القراميط بين 30 و70 جنيها للكيلو.

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والسمك المكرونة خليجي تراوح بين 70 و 90 جنيها للكيلو.

‎أما سعر السمك عن المكرونة السويسي فتراوح بين 70 و 120 جنيهات للكيلو.

‎وبلغ سعر السمك الموسى من 200 إلى 340 جنيها للكيلو.

‎وتراوح سعر السمك البربورن 1 بين 180 و 300 جنيها للكيلو.

‎أما البربون 2 فتراوح بين 110 و170 جنيهًا



