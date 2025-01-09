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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

دولة عربية تسجل أكثر من 500 زلزال خلال عام 2024

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل
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أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية النشرة الزلزالية السنوية للعام 2024، موضحة تسجيل 539 هزة أرضية في البلاد تصدرتها محافظات اقليم كردستان ونينوى.

وبلغت  عدد الهزات الأرضية الكلي المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية خلال عام 2024 بلغ ما مقداره 539 هزة أرضية، تراوحت قوتها بين 1 –6,2 درجة، في حين بلغت أعماقها البؤرية بين 3-46 كم.

واشار التقرير أن عدد الأحداث الزلزالية داخل العراق وصل الى 231 حدثاً زلزالياً وعددها خارج العراق بلغ 308، وبعدد 170 حدثاً زلزالياً داخل إيران وبالقرب من حدودها مع العراق، بينما تم تسجيل 116 في تركيا، وفي سوريا 11، وفي الكويت 6، وفي السعودية 4، وفي الخليج العربي واحد.

وتركز النشاط الزلزالي بشكل واضح في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية وتحديدا بالقرب من الشريط الحدودي العراقي الإيراني في مناطق جنوب – وجنوب شرق دربنديخان، وشرق كلار/السليمانية،  وخانقين ومندلي /ديالى وقضاء بدرة /واسط، ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل مع تسجيل هزات أرضية في المناطق قريبة ومجاورة للعراق منها تركيا وإيران وسوريا وبقوة متفاوتة من منطقة لأخرى.

وتصدرت  محافظة السليمانية تصدرت بأكبر عدد من الأحداث الزلزالية لعام 2024 حيث بلغ 73 هزة، ثم تلتها محافظة نينوى بـ 34 هزة، بعدها محافظة دهوك 30 هزة ، ثم اربيل 25 هزة، بينما ديالى 24 هزة، تليها كركوك 19 هزة، وصلاح الدين 7 هزات، ثم البصرة 5 هزات و 4 هزات لكل  من محافظتي ميسان وواسط، وفي الانبار 3 هزات، والمثنى هزتان واخيراً محافظة بابل هزة واحدة فقط.

وكانت معظم هذه الزلازل قد تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من مواقع حدوث تلك الهزات ولم يتم تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية جراء حدوث النشاط الزلزالي، وفق ما جاء في التقرير. 

العراق زلزال اقليم كردستان

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