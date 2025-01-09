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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

أسعار النفط تستقر وسط مؤشرات على سوق ضيقة

نفط
نفط
وكالات
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استقرت أسعار النفط بعد جلسة متقلبة، حيث قام المتداولون بتقييم مؤشرات تدل على ضيق السوق والتي دعمت المكاسب في العام الجديد.

استقر خام "غرب تكساس" الوسيط فوق 73 دولاراً للبرميل، بعد أن أغلق منخفضاً بأكثر من 1% يوم الأربعاء، حتى مع إظهار البيانات الأميركية أن مخزونات الخام في مركز "كوشينغ" الرئيسي بولاية أوكلاهوما وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2014. أغلق خام "برنت" بالقرب من 76 دولاراً.

حققت أسعار النفط بداية قوية لعام 2025، على الرغم من المخاوف الواسعة النطاق من أن الأسعار ستكافح هذا العام.
جاء هذا التقدم، الذي رفع خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى منذ منتصف أكتوبر، مدفوعاً بانخفاض المخزونات الأميركية، والإمدادات من روسيا العضو في تحالف "أوبك+"، والمخاوف من أن الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد يشدد العقوبات على إيران عندما يتولى منصبه.

تشير مقاييس السوق إلى الضيق، إذ يبلغ الفارق الفوري لخام "غرب تكساس" الوسيط، وهو الفرق بين أقرب عقدين له، 64 سنتاً للبرميل وهي في حالة 
باكورديشن
، وهو نمط صعودي. وهذا أكثر من ضعف الفجوة التي كانت موجودة قبل شهر.

النفط مخزونات الخام مؤشرات ترمب أسعار النفط المخزونات الأميركية

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