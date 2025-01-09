طرق الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا| نصائح ضرورية

مع انتشار حالات البرد والإنفلونزا هناك العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن .اتباعها للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

إليك بعض النصائح التي قد تساعد في تعزيز جهاز المناعة وتقليل فرص الإصابة بالبرد والإنفلونزا:

1. الاهتمام بالتغذية المتوازنة: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الفواكه البرتقال والفراولة والخضراوات (مثل السبانخ والجزر) لتقوية جهاز المناعة.

2. تناول مكملات فيتامين C و D: يساعد فيتامين C في تقوية الجهاز المناعي، بينما يساهم فيتامين D في تقليل الإصابة بالعدوى.

3. شرب السوائل بشكل منتظم: الماء والعصائر الطبيعية والشاي الدافئ تساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم ودعمه في محاربة الفيروسات.

4. الاسترخاء والنوم الكافي: النوم الجيد يعزز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض. احرص على الحصول على 7-9 ساعات من النوم كل ليلة.

5. ممارسة الرياضة بانتظام: الرياضة تساعد في تعزيز المناعة وتحسين الدورة الدموية، ما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة.

6. استخدام الأعشاب الطبيعية: يمكن تناول بعض الأعشاب مثل الزنجبيل، الثوم، والنعناع لتعزيز المناعة. الثوم مثلاً يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات.

7. الحفاظ على النظافة الشخصية: غسل اليدين بانتظام وتجنب ملامسة الوجه قد يساعد في تقليل فرص الإصابة.

8. الابتعاد عن الأماكن المزدحمة: خاصة في مواسم انتشار البرد والإنفلونزا.

9. الابتعاد عن التوتر: التوتر قد يضعف الجهاز المناعي، لذا من المهم إدارة التوتر باستخدام تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو التنفس العميق.

المصدر: times of india