يقلب الموازين.. هاتف جديد من ريلمي يغزو الأسواق

أكدت شركة Realme مؤخرًا أنها ستطلق قريبًا هاتفًا جديدًا وهو Realme Neo 7 SE في السوق الصينية

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف مزودًا بشريحة Dimensity 8400-Max، سيتم وضعه في مرتبة أقل من Realme Neo 7 المزود بمعالج Dimensity 9300+. في حين لم تكشف شركة Realme عن أي شيء آخر حول طراز SE، فقد ظهر الجهاز في قاعدة بيانات منصة شهادة MIIT الصينية.



مواصفات هاتف Realme Neo 7 SE



على الحانب الآخر وفقا لموقع gizmochina يأتي هاتف Realme Neo 7 SE، مزود بشاشة OLED مسطحة في المقدمة. وفي الخلف، يحتوي على كاميرا مزدوجة مصحوبة بوحدة فلاش LED. كما كشفت شهادة MIIT أن الجهاز مدعوم ببطارية بسعة 6850 مللي أمبير في الساعة (القيمة المقدرة).

مواصفات Realme Neo 7 SE



وبحسب التقارير، سيضم هاتف Realme Neo 7 SE شاشة OLEDD تدعم دقة 1.5K. ومثل Neo 7، من المتوقع أيضًا أن يدعم إصدار SE معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا. ولمزيد من الخصوصية والآمان من المتوقع أن يتميز الهاتف بمستشعر بصمة الإصبع قصير التركيز من النوع البصري في الشاشة.

ومن المتوقع أن ينافس هاتف Redmi Turbo 4 الذي يعمل بمعالج Dimensity 8400-Max، ومن المحتمل أن يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5x بسعة تصل إلى 16 جيجابايت وذاكرة تخزين UFS 4.0 بسعة تصل إلى 512 جيجابايت.

ومن المتوقع أن يعمل Neo 7 SE بنظام Android 14 المستند إلى واجهة Realme UI 6. ومن المتوقع أن يتميز بكاميرا رئيسية Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل. كما سيحتوي على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير (القيمة النموذجية) ويدعم الشحن السريع بقوة 80 وات.

أما عن موعد الإطلاق، فمن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في فبراير في الصين. وتشير بعض التقارير إلى أن الجهاز قد يتم تغيير علامته التجارية إلى Realme GT 7T في السوق العالمية.