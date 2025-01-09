سعر رغيف الخبز في التموين اليوم الخميس 9 يناير 2025

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها الحثيثة لتوفير الخبز المدعم للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال منظومة بطاقات التموين، مع تشديد الرقابة على أسعار الخبز السياحي في المخابز والأسواق لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك من أي زيادات غير مبررة.

وأكدت الوزارة استمرار طرح رغيف الخبز المدعم بسعر 20 قرشًا من خلال منظومة بطاقات التموين، حيث يحصل كل مواطن مستفيد من المنظومة على حصة يومية تبلغ 5 أرغفة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

سعر رغيف الخبز السياحي (80 جراما) اليوم

سجل سعر رغيف الخبز السياحي زنة 80 جرامًا في الأسواق اليوم 150 قرشًا للرغيف الواحد.

سعر رغيف الخبز السياحي (40 جراما) اليوم

يباع رغيف الخبز السياحي زنة 40 جرامًا في المخابز والأسواق بسعر 75 قرشًا للرغيف.

سعر رغيف الخبز السياحي (25 جراما) اليوم

حدد سعر رغيف الخبز السياحي زنة 25 جرامًا بـ 50 قرشًا للرغيف الواحد.

سعر رغيف الخبز الفينو (50 جراما) اليوم

يصل سعر رغيف الخبز الفينو زنة 50 جرامًا إلى 150 قرشًا في المخابز والأسواق.

سعر رغيف الخبز الفينو (35 جراما) اليوم

يباع رغيف الخبز الفينو زنة 35 جرامًا بسعر 100 قرش للرغيف الواحد.

وفي إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الخبز للمواطنين، تستمر الوزارة في تقديم الخبز المدعم بسعر 20 قرشًا للرغيف من خلال منظومة بطاقات التموين، مع تخصيص 5 أرغفة يوميًا لكل مواطن مستفيد من المنظومة.

وتتنوع أسعار الخبز السياحي والفينو في الأسواق حسب الوزن والنوع، حيث يتراوح سعر الرغيف بين 50 قرشًا للخبز السياحي زنة 25 جرامًا، وحتى 150 قرشًا لرغيف الخبز السياحي زنة 80 جرامًا ورغيف الفينو زنة 50 جرامًا، وذلك تحت رقابة مشددة من الوزارة لضمان الالتزام بالأسعار المقررة.