حبس صالح جمعة نجم الأهلي السابق .. لهذا السبب

قضت محكمة الأسرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بحبس صالح جمعة لاعب نادي الأهلي السابق شهرًا لعدم سداد مبلغ 420 الف جنيه نفقة طليقته.

وأكد، معتز الدكر، محامي طليقة صالح جمعة في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه أقام دعوى ضد اللاعب، والمحكمة أصدرت حكمًا بالحبس شهرًا لعدم سداد مبلغ النفقة.

وكانت قد قضت محكمة الأسرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بإلزام صالح جمعة لاعب نادي الأهلي السابق، بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه لطليقته قيمة النفقة الزوجية.

وكانت طليقة اللاعب صالح جمعة قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بالتعويض على النفقة الزوجية، بتاريخ الامتناع من عام 2019 وحتى عام إقامة الدعوى في 2020.

وكان قد تقدم اللاعب صالح جمعة باستئناف على الحكم الصادر من محكمة الأسرة وقضت المحكم بتعديل الحكم بأن يؤدي لطليقته 35 ألف جنيه شهريًا نفقة زوجية بنوعيها من تاريخ الامتناع وحتى انقضاء عدتها شرعًا وألزمت اللاعب بالمصروفات.

يتساءل العديد من الأزواج عن إمكانية كسب الرجل لـ دعوى الخلع التي تقيمها الزوجات وهنا حدّد القانون طريقة واحدة وهي اللجوء إلي دعوى صورية مقدم الصداق ونوضحها كالآتي:

س/ما هي دعوى صورية مقدم الصداق ؟

ج/ هي دعوى يقيمها الزوج لإثبات المهر الحقيقي المدفوع للزوجة وصورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج

س/ كيف يتم الدفع بصورية مقدم الصداق في دعوى الخلع؟

ج/ غالباً ما يدفع الزوج في دعوى الخلع بصورية مقدم الصداق الثابت في وثيقة الزواج وكلنا نعلم أن هذا المقدم صورى وليس هو المهر المدفوع بالفعل ويكون

الأمر متروك للمحكمة إما ان تقوم بتحقيق الدفع وقد لا تحكم بالصورية او ان تلتفت عن الدفع بالصورية ثم تقضى في النهاية بالخلع

ولذلك يجب على الزوج أن يقوم بإقامة دعوى مستقلة لإثبات صورية مقدم الصداق وذلك على النحو التالي : -

إقامة دعوى صورية مقدم الصداق يفضل أن يقوم الزوج بإقامة الدعوى فور وصول إنذار من الزوجة برد مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج وقبل إقامة دعوى الخلع وعند إقامة دعوى الخلع يجب على الزوج أن يطلب من المحكمة وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في دعوى الصورية بحكم نهائي وبعد ذلك يتم تجديد دعوى الخلع ليتم الفصل فيها من جديد على ضوء الحكم الصادر بصورية المهر

-كيفية إثبات صورية مقدم الصداق : -

تنص المادة 19 من القانون رقم 100 لسنة ١٩٨٥ على أنه إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة

فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل وإن كانت تلك العادة قد ألقت عبء الإثبات على الزوجة في إثبات مقدار المهر ولكن عبء إثبات الصورية يقع على الزوج بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود.