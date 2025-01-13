استشاري مخ وأعصاب: علامة استفهام حول إمكانية تعويض الشرائح الإلكترونية للخلايا الميتة في المخ

كشف هشام الشراكي استشاري المخ والأعصاب، مدي إمكانية زراعة شريحة إلكترونية في المخ مثلما روج لها رجل الاعمال الملياردير إيلون ماسك.

وقال هشام الشراكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" استخدام شريحة للسيطرة على خلايا المخ متواجد منذ فترة والعلم يتجه إليه عالميا ".

وتابع هشام الشراكي :" هناك شرائح يتم وضعها في المخ للسيطرة على التشنجات ويتم استخدامها لغرض طبي".

واكمل هشام الشراكي :" مازال هناك علامة استفهام حول إمكانية تعويض الشرائح الإلكترونية للخلايا الميتة في المخ ".



وفي ذات السياق، أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عن نجاح شركة نيورالينك Neuralink، في زرع شريحة دماغية في شخص ثالث، والتي يخطط لزراعتها في 20 إلى 30 شخصا على مدار عام 2025.

وقد أوضح إيلون ماسك في مقابلة مع مدير التسويق في Stagwell، مارك بين، والتي جرت على منصة “إكس”، أن ثلاثة أشخاص لديهم بالفعل غرسات Neuralink، وكلها تعمل بشكل جيد.