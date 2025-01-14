قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طليق آيتن عامر يستغيث: مانعني أشوف ولادي من سنة
صفقة كأس العالم.. الأهلي يعرض 90 مليون جنيه لضم نجم فرنسي
دعاء الرزق مكتوب ومجرب.. ردده في وقت السحر
هل صلاة العشاء بعد الساعة 12 تعتبر قضاء؟.. انتبه لـ7 حقائق
خطوة بخطوة.. كيفية الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
6 شهداء فلسطينيين في قصف إسرائيلي على حي الدرج شرق غزة
انفجر بهم المبنى.. مقـ.تل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 10 بمنطقة بيت حانون
حالة وفاة و8 مصابين حصيلة حادث انقلاب ميكروباص بطريق بنها الحر
جلسة بين مسئولي الاتحاد الليبي والأهلي لإنهاء صفقة كهربا
شبانة يسأل عماد المندوه: من يصر على مشاركة عواد في الزمالك؟
بايدن: إدارتي للسياسة الخارجية جعلت امريكا أكثر أمانا اقتصاديا
انتحار أم سقوط.. وفاة الطفلة ريناد عادل تسيطر على أخبار الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الرزق مكتوب ومجرب.. ردده في وقت السحر

دعاء الرزق
دعاء الرزق
محمد شحتة
×

حثنا على إحسان الظن بالله تعالى وترديد دعاء الرزق، ونهانا عن اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل وألا يستسلمَ الإنسان وأن يؤمن أنّ كل أمره خير وأنّ القضاءَ والقدرَ بيدَ الله ربّ العالمين، وأن يلجأَ إلى ترديد دعاء الرزق لاستعادة تلك النِعم، فكان النّبي -صلى الله عليه وسلم- يدعو  فيقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولما معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» [رواه مسلم].

دعاء الرزق

- اللّهم ربّ السموات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كلّ شيء أنت آخذ بناصيته اللّهم أنت الأوّل فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر.
- اللّهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيّبًا من غير كدّ، واستجب دعائي من غير ردّ، وأعوذ بكَ من الفضيحتين الفقر والدّين، اللّهم يا رزاق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

- اللّهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسره وإن كان كثيرًا فبارك فيه يا أرحم الراحمين، اللهم صلي على محمد وآل محمد، واكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين، وصلّى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

دعاء الرزق مكتوب

- اللّهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

- اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا وعجّل لي به يا نعم المجيب.

- اللّهم إنّي أحمدك حمدًا كثيرًا وأشكرك شكرًا كثيرا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللّهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان مَن قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدي عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء إنّك على كل شيء قدير. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل والحبل منّا.

دعاء الرزق بسرعة البرق

«اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين؛ الفقر والدين، اللهم يا رازق السائلين، ويا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، ويا ولي المؤمنين، ويا خير الناصرين، يا غياث المستغيثين، ارزقني يا أرحم الراحمين».

«اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين، اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك»

«اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا».

«اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفهاكيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

دعاء الرزق المستجاب

(اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك).

(اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي). (دَعَواتُ المَكروبِ: اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ). (لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ).

دعاء الرزق الرزق دعاء الرزق المستجاب دعاء الرزق بسرعة البرق دعاء الرزق مكتوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ريناد عادل

سابت رسالة لوالدتها وقفزت.. ريناد عادل طالبة الإسكندرية ضحية زملائها

الطالبة ريناد عادل

المصروفات الدراسية السبب .. تفاصيل الرسالة الآخيرة للطالبة ضحية التنـ ـمر بالإسكندرية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يطلق حزمة تكليفات جديدة للنهوض بـ التعليم .. فيديو وإنفوجراف

10 جيجا إنترنت هدية من we لعملاء الإنترنت الأرضي.. كيف تحصل عليها؟

10 جيجا إنترنت هدية من we لعملاء الإنترنت الأرضي.. كيف تحصل عليها؟

هدير عبدالرازق

ظهور جديد لـ هدير عبدالرازق والبلوجر أوتاكا بعد تبادل الاتهامات.. صور

كارت خدمات متكاملة

خصم 50% .. مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

الاهلي

عرض خيالي.. هداف الأهلي يرفض الانضمام للزمالك ويتمسك بالمارد الأحمر

طريقة الاشتراك في التأمين الصحي الشامل 2025 (خطوات التسجيل والورق المطلوب) - صورة أرشيفية

طريقة الاشتراك في التأمين الصحي الشامل 2025 (خطوات التسجيل والورق المطلوب)

ترشيحاتنا

النائب محمود حسين

رياضة النواب توصي جهاز القاهرة الجديدة بتخصيص 20 ألف متر لإقامة نادٍ

مجلس النواب

بعد جدل تعريف المفاوض العمالي.. قوى النواب تؤجل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية للغد

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

نقل البرلمان تناقش مشكلات مستحقات العاملين بالشركات.. وقرقر يدعو للالتزام بالتوصيات

بالصور

لمائدة رمضانية شهية.. أرخص وأسهل طريقة لتحضير مخلل الطماطم بخطوات بسيطة

مخلل طماطم
مخلل طماطم
مخلل طماطم

إتيكيت تناول الطعام على عربات الفول في الشارع.. نصائح قبل الفطار مع الأصدقاء

عربية فول
عربية فول
عربية فول

سر تحضير مخلل البنجر اللذيذ.. طريقة سهلة وتخزينه لشهر رمضان

طريقة عمل مخلل البنجر وتخزينة لرمضان
طريقة عمل مخلل البنجر وتخزينة لرمضان
طريقة عمل مخلل البنجر وتخزينة لرمضان

استعدي لشهر رمضان.. طريقة تحضير مخلل الجزر المقرمش وتخزينه بنجاح

مخلل الجزر
مخلل الجزر
مخلل الجزر

فيديو

حرائق

خساير بالمليارات … ايه الي حصل في لوس انجلوس بسبب الحرائق

الشاي بالسمنة

الشاي بالسمنة .. تريند جديد يجتاح وسائل التواصل الاجتماعي ايه الحكايه

زيزو

83 هدف و 249 مبارة … حكاية زيزو مع الزمالك منذ انضمامه

تطورات أزمة شكري سرحان

تهديد عمر متولي بالشطب من النقابة.. بعد انتقاده للراحل شكري سرحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "نافذة فرص" الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الآفاق المستقبلية الثلاثية لمصر واليونان وقبرص

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الطغاة يصنعون الغزاة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تأسيس الجمهورية الجديدة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الافتتاح الذي ينتظره العالم

المزيد