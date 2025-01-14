ندوات توعوية حول مفهوم الولاء والانتماء للوطن بمراكز الشباب بأسوان

نظم النادي الثقافي بمركز شباب بدر التابع لمديرية الشباب والرياضة بأسوان وبدعم من الإدارة العامة للشباب، ندوة توعوية حول مفهوم الولاء والانتماء للوطن ودور الشباب في غرس هذه القيم لدى الأجيال القادمة.

أقيمت الندوة بحضور الدكتورة منى سيد عبد الحميد التي ألقت محاضرة قيمة حول أهمية الولاء والانتماء للوطن وكيفية ترجمتهما إلى واقع عملي.

وشارك في الندوة 24 شاب وفتاة من أعضاء النادي الثقافي، حيث أبدوا تفاعلاً كبيراً مع المحاضر وطرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات.

كما نظم نادى المركز الثقافى بالإدارة العامة للشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بأسوان بمركز شباب بدر ورشة عمل متخصصة في فن كتابة السيناريو والحوار، فى خطوة نحو تنمية المواهب الإبداعية.

وحظيت الورشة بحضور كبير من أعضاء النادي، الذين تفاعلوا بفاعلية مع المحاضر، الكاتب المتميز طه حسين محمود، فيما استعرض الكاتب خلال الورشة الأسس والقواعد الأساسية لكتابة السيناريو والحوار، وشرح بالتفصيل كيفية بناء الشخصيات وتطوير الأحداث، وكيفية تأثير الأدوار الثانوية على سير القصة.

كما ألقى الضوء على أهمية دور الكاتب في توجيه مسار الأحداث بما يتناسب مع الظروف المحيطة والتغيرات المجتمعية.

ونظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان ندوة تثقيفية بمركز شباب أبو الريش بحري تُحيي القيم والتراث، وتناولت الندوة مجموعة من المحاور التى تسلط الضوء على أهمية التمسك بالقيم الأصيلة والتراث العريق.، مع كيفية مواجهة التحديات التي تواجه الهوية الوطنية.

كما تم استعراض نماذج مشرقة من الشخصيات التاريخية التي ساهمت في بناء الحضارة المصرية.

ونظمت الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين النسخة الثالثة من المؤتمر الوطني "بناء جيل" بمركز شباب كوم أمبو التابع لمديرية الشباب والرياضة بأسوان، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء إنسان".