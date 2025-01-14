انفجر بهم المبنى.. مقـ.تل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 10 بمنطقة بيت حانون

انتشرت تقارير إسرائيلية تكشف تفاصيل حادثة أسفرت عن مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 10 آخرين في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة.

تفاصيل الحادثة



وفقًا لبيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد لقي 5 جنود تتراوح أعمارهم بين 19 و23 عامًا مصرعهم خلال مهمة عسكرية في شمال القطاع، فيما أصيب 8 آخرون بجروح خطيرة. إلا أن تقارير صحفية أخرى، بما في ذلك صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أفادت بأن عدد المصابين بلغ 10 جنود، جميعهم يخدمون ضمن وحدة الاستطلاع التابعة للواء ناحال.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الجنود كانوا في مهمة هندسية داخل مبنى في بيت حانون، حيث كانوا يستعدون لاستخدام متفجرات. إلا أن المبنى انهار عليهم نتيجة انفجار لم يُحدد سببه بعد، ما أدى إلى وقوع هذه الخسائر البشرية.

العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة



يأتي هذا الحادث في ظل حملة عسكرية واسعة يشنها جيش الاحتلال على شمال قطاع غزة، مصحوبة بحصار مشدد. وتزعم إسرائيل أن هذه العمليات تهدف إلى منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها في الشمال.

بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال في العمليات البرية بغزة إلى 407 جنديًا، بينما تجاوز العدد الإجمالي للقتلى منذ بدء الحرب على غزة ومعاركها مع حزب الله اللبناني 840 جنديًا.

رد المقاومة الفلسطينية



من جانبه، أكد أبو عبيدة، الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس، أن خسائر الجيش الإسرائيلي أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه رسميًا. وقال في منشور على منصة "إكس": "قتل خلال الساعات الـ 72 الأخيرة أكثر من 10 جنود وأصيب العشرات".

وأضاف أبو عبيدة أن "الاحتلال سيندحر عن شمال القطاع خائبًا دون تحقيق أهدافه، بينما ستظل المقاومة صامدة في وجه العدوان".

التحقيق مستمر



جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن التحقيق في سبب الانفجار لا يزال جاريًا، بينما يستمر التوتر في القطاع وسط تصاعد العمليات العسكرية والخسائر البشرية من الجانبين.