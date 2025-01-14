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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

سر تحضير مخلل البنجر اللذيذ.. طريقة سهلة وتخزينه لشهر رمضان

طريقة عمل مخلل البنجر وتخزينة لرمضان
طريقة عمل مخلل البنجر وتخزينة لرمضان
أسماء عبد الحفيظ
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يعتبر مخلل البنجر من أكثر المخللات التي تضيف لونًا زاهيًا وطعمًا مميزًا للمائدة الرمضانية. 

يتميز البنجر بفوائده الصحية العديدة إلى جانب نكهته الحلوة والحامضة بعد التخليل، مما يجعله خيارًا مثاليًا لفتح الشهية خلال وجبات الإفطار والسحور. 

في هذا المقال، سنستعرض طريقة تخليل البنجر بخطوات بسيطة، مع نصائح لتخزينه بشكل آمن يحافظ على نكهته وفوائده لشهر رمضان المبارك،للشيف سارة الحافظ .

فوائد مخلل البنجر

قبل التطرق إلى طريقة التحضير، دعونا نلقي نظرة على فوائد مخلل البنجر:

1. غني بالعناصر الغذائية: البنجر يحتوي على الحديد، المغنيسيوم، البوتاسيوم، وفيتامين C، مما يجعله مفيدًا لصحة الجسم خلال الصيام.


2. يعزز الهضم: يساعد مخلل البنجر في تحسين عملية الهضم لاحتوائه على الألياف والبكتيريا النافعة الناتجة عن التخليل.


3. يحسن المناعة: المواد المضادة للأكسدة في البنجر تقوي جهاز المناعة وتحمي الجسم من الأمراض.


4. يُعزز صحة القلب: البوتاسيوم والنترات الطبيعية في البنجر تُساعد في تحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم.


5. لون طبيعي مميز: اللون الأحمر الزاهي لمخلل البنجر يضيف لمسة جمالية إلى المائدة ويشجع على تناوله.

المكونات اللازمة لتخليل البنجر

1 كيلوغرام من البنجر الطازج

4 أكواب ماء

2 كوب خل أبيض

2 ملعقة كبيرة من الملح الخشن

1 ملعقة صغيرة سكر

2 فص ثوم (اختياري)

1 ملعقة صغيرة من بذور الكراوية أو الكمون (اختياري)

طريقة تخليل البنجر

1. تحضير البنجر

قومي بغسل البنجر جيدًا للتخلص من الأتربة والشوائب، وتأكدي من إزالة الأوراق والجذور.

اسلقي البنجر في ماء مغلي لمدة 20-30 دقيقة أو حتى يصبح طريًا بدرجة تسمح بتقشيره بسهولة.

بعد السلق، اتركي البنجر ليبرد، ثم قومي بتقشيره باستخدام يديك أو سكين صغير.


2. تقطيع البنجر

قطّعي البنجر إلى شرائح أو مكعبات متوسطة الحجم حسب الرغبة.

احرصي على أن تكون القطع متساوية لضمان تشبعها بالمحلول بالتساوي.


3. تحضير المحلول الملحي

في وعاء، اخلطي الماء مع الملح والسكر والخل الأبيض، وقلبي الخليط حتى يذوب الملح والسكر تمامًا.

أضيفي بذور الكراوية أو الكمون وفصوص الثوم لتعزيز النكهة.


4. تعبئة البرطمانات

عقّمي البرطمانات الزجاجية بغسلها جيدًا وغليها في الماء لمدة 10 دقائق.

ضعي قطع البنجر داخل البرطمانات بشكل مرتب.

اسكبي المحلول الملحي فوق البنجر حتى يُغمر بالكامل.


5. الحفظ والتخزين

أغلقي البرطمانات بإحكام وضعيها في مكان بارد ومظلم لمدة أسبوع على الأقل حتى تتشبع النكهة.

بعد فتح البرطمان، يُفضل حفظه في الثلاجة واستهلاكه خلال شهر.

نصائح لضمان نجاح مخلل البنجر

1. استخدام مكونات طازجة: احرصي على اختيار بنجر طازج وخالي من العيوب لضمان طعم ونكهة مثالية.


2. تعقيم البرطمانات: هذه الخطوة أساسية لتجنب تكون أي بكتيريا ضارة قد تؤثر على جودة المخلل.


3. ضبط النكهة: يمكنك تعديل كمية السكر أو الملح حسب ذوقك الشخصي.


4. تركه للتخمر: كلما تركت المخلل لفترة أطول قبل تناوله، زادت النكهة تعمقًا.


5. تجنب الهواء: تأكدي من غمر البنجر بالكامل في المحلول لمنع نمو العفن.

استخدامات مخلل البنجر في رمضان

يُقدم كمقبلات بجانب الأطباق الرئيسية.

يمكن إضافته إلى السلطات ليمنحها لونًا زاهيًا وطعمًا لذيذًا.

يُستخدم كمكون رئيسي في بعض السندويشات للحصول على وجبة متكاملة.

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