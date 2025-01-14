صفوة: كواليس «سنو وايت» مبهجة.. وسعيدة بردود الأفعال| خاص

عبرت الفنانة صفوة عن سعادتها بطرح فيلمها الجديد “سنو وايت” في دور العرض السينمائي.

وقالت صفوة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “سعيدة بهذا العمل للغاية، فقد استمتعت فنيا، كما أن الكواليس كانت في غاية اللطف والسعادة، أما ردود الأفعال التي وصلتني عن العمل بعد عرضه في مهرجان البحر الأحمر، فقد أسعدتني للغاية”.

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وتدور قصة فيلم “سنو وايت” حول وجود صعوبات لقصار القامة وسعيهم الدائم لتحقيق حلم الحب والزواج، حيث تقوم إيمان، والتي تقدم دورها مريم شريف، تلجأ إلى مواقع التعارف عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى تتمكن من الزواج.

قصة فيلم سنو وايت

تدور قصة فيلم سنو وايت بطولة مريم شريف حول قوة الفتاة المصرية التي تبحث عن الحب والزواج والاستقرار الفيلم من إخراج تغريد أبو الحسن.

مريم شريف

وتقوم مريم شريف بدور الفتاة المصرية إيمان التي تبحث عن الحب.

يشارك في بطولة الفيلم محمد ممدوح ومحمد جمعة وخالد سرحان وصفوة وكريم فهمي.

مريم شريف بطلة فيلم سنو وايت هي فتاة مصرية قدمت دور إيمان فتاة مصرية من قطار القامة وهو أول دور فني لها قدمت من خلاله دور فتاة تواجه مشاكل في حياتها بسبب قصر القامة.