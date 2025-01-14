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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكرى ميلاده.. تعرف على صلة القرابة بين محمد نجم وعمرو عبد الجليل

محمد نجم
محمد نجم
أحمد إبراهيم
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تحل اليوم، الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنان محمد نجم الذى قدم العديد من الأعمال الفنية الكوميدية البارزة التى ستظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى.

ولد محمد نجم بقرية الغار في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وهو متزوج من شقيقة الفنان عمرو عبد الجليل، وتدعى "يسرية"، وله ابن يدعى "شريف".

بداية محمد نجم الفنية 

نشأ محمد نجم في فرقة عبد المنعم مدبولي، وبدأ التمثيل في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون؛ وأسس مسرحه الخاص باسمه، كما أسس فرقته الكوميدية، المعروفة باسم "فرقة نجم"، وابتعد عن الأدوار السينمائية والتليفزيونية.

وحققت معظم أفلام نجم نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيرى، وتعلق الكثيرون بالعديد منها، ومن أبرز هذه الأفلام: “مولد يا دنيا، البنت كبرت، من بلا خطيئة، صانع النجوم، أبدا لن أعود، قمر الزمان، احترسي من الرجال يا ماما، الكداب، الساعة تدق العاشرة، وانتهى الحب، بمبة كشر، حكايتي مع الزمان، حياة خطرة”.

بدأ التمثيل في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، وابتعد عن السينما والتلفزيون منذ أن أسس مسرحه الخاص، الذي يحمل اسمه، واتجه إلى المسرح الكوميدي وأصبح علامة بارزة في الكوميديا وحقق من خلاله نجاحات ضخمة من خلال أدائه الساخر، الذي ينتزع الضحكات من القلوب، وحركاته الكوميدية التي يتميز بها.

وكشفت الفنانة ميمي جمال سرا عن محمد نجم خلال تعاونها معه فى مسرحية عش المجانين قائلة إنها عملت معه في مسرحية "عش المجانين" مع الفنانة ليلى علوي، وكان العمل له كواليس طريفة .

وتابعت الفنانة ميمي جمال، خلال لقائها ببرنامج “سابع سما”، المذاع على فضائية "النهار "، تقديم الإعلامية راغدة شلهوب، أن النجم محمد نجم كان يؤدي أكثر من شخصية في المسرحية، ما كان يتطلب وقتا لـ تغيير ملابسه، ولم يكن هناك تخطيط لملء هذا الوقت.

وأضافت: “تفاجأنا أن له أخا قريبا منه في الشكل ساعدهم في هذا الأمر”، مردفة: "ده أخو محمد نجم مش عفريت يقلع ويلبس في ثانية".

وكان نجم كشف خلال أحد لقاءاته التليفزيونية، أنه كان يرفض ظهور أي ممثلة بملابس عارية خلال أعماله المسرحية، ويطالبهن بالظهور بملابس محتشمة، معللا ذلك قائلا: “كنت أرفض استخدام جسد المرأة في جذب المشاهدين، لأن المرأة في أعماله المسرحية يجب أن يكون لها قيمة من خلال دورها”.

صلة قرابة محمد نجم وعمرو عبد الجليل 

وقد لا يعرف البعض أن الفنان عمرو عبد الجليل هو شقيق زوجة الفنان الراحل محمد نجم، وهي الصلة التي تربط بينهما.

وحرص الفنان عمرو عبد الجليل على تلقى العزاء فى الفنان محمد نجم، الذى أقيم عزاؤه فى مسجد عمر مكرم وحضره عدد من زملائه ومحبيه.

وجاء حرص عمرو لتلقى العزاء كون تربطه صلة نسب بالفنان الراحل، حيث إنه زوج شقيقته يسرية عبد الجليل، وهو ما لم يعرفه الكثير من الجمهور.

يذكر أن الراحل توفى بعد صراع مع المرض، حيث تعرض إلى وعكة صحية شديدة تسببت فى دخوله المستشفى.

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