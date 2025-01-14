طرحت وزارة الصحة والسكان ، منشوراً توعوياً يحمل عددا من النصائح الهامة للأمهات خلال فترة الحمل ما قبل الولادة ، عن طريق روشتة غذائية لصحة أفضل للجنين .
6 أطعمة يجب تجنبها أثناء فترة الحمل حفاظًا على صحتك
وقالت وزارة الصحة والسكان ، هناك ٦ أطعمة يجب علي السيدات تجنبها أثناء فترة الحمل حفاظًا على صحتك وصحة طفل وهي : -
- اللحم أو البيض غير المطبوخ
- تناول السمك النيء أو المحار غير المطبوخ ب
- بعض أنواع الأسماك لاحتوائها على مستوى عالي من الزئبق (مثل: سمك القرش، سمك أبو السيف، سمك المارلين)
- الحد من تناول التونة البيضاء إلى 186 جرامًا في الأسبوع
- الكافيين (مثل: الشاي والقهوة والشوكولاتة) وبعض المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة
- الحليب غير المبستر وجميع منتجاته (مثل: الجبن وغيره)
وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن شرب المياه والسوائل ضروري في فترة الحمل والرضاعة، لذلك لابد من الحرص على شرب ٢-٣ لتر مياه يوميًا .
فوائد مياه الشرب للسيدات الحوامل .
- تمنع الإمساك
- تقلل الدوخة
- تقلل من إحساس عدم الرغبة في الأكل
- تطور الطفل ومعدل نموة ناتج لعدة عوامل وهى :
مرحلة ما قبل الحمل والحمل ((prenatal وما حول الولادةperinatal) ) وما بعد الولادة (postnatal) .
- ما قبل الحمل ومرحلة الحمل:
- جينات بالعائلة-- الاصابة بفيروس الحصبه كمثال.
- مشاكل بالمشيمة , ارتفاع الضغط , نزيف , تاخر فى نمو الجنين .
- استخدام بعض الأدوية, التدخين .
- ما حول الولادة :
- صعوبة فى الولادة مثل (نقص الأوكسجين)
- اثناء وبعد الولادة :
- الإصابة أثناء الولادة (خبطات او كدمات) – أو الإصابة ببكتريا فى الحبل السرى أو حمى النفاس.
- التطور يعتمد على اكتمال نمو الجهاز العصبى للطفل .
- ليس كل الاطفال على نفس الوتيرة فى مراحل النمو بل يختلفوا مثل (التسنين –الحبو –المشى ) كل هذه التطورات تعتمد على الحالة الصحية والتغذويةوعوامل أخرى .
مراحل التطور المختلفة للأطفال كاملى النمو
- عند الولادة :
- الطفل يكون وضعةمثل السجود كما فى رحم والدته
- عمر 2-4 أسابيع ( شهر):
ينظر الى واالدته باهتمام عندما الأم تتكلم معة ( يسمع صوتها) ووضعة عند النوم يكون
الطفل مازالا مستلقى على بطنة ( واليد تحت البطن ) ويسند على اليدين والمرفقين والوركين (يرفع راسه بزاويه 45 درجة ) – يستجيب للاصوات – يحدق فى الوجوه .
بعض الأطفال الرضع : يمكنهم تتبع الأشياء ويصدر أصواتا ورؤية الأشكال البيضاء والسوداء , يبتسم ويضحك .
- عمر شهرين :
يرفع رأسه عاليا لدرجة 45 درجة لفترات قصيرة وبثبات ويصدر أصواتا ويتابع الأشياء .
فى بعض الاطفال الرضع يمكنهم رفع رأسهم وكتفهم لفترة .
- عمر ثلاثة أشهر :
مستلقى على بطنه ويسند على الساعدين ويرفع صدرة الى أعلى, يضحك يحمل رأسه بثبات ويتعرف على وجه أمه ورائحتها وصوتها .
فى بعض الأطفال الرضع يلتفت ناحية الأصوات العالية ويستطيع أن يقرب يديه من بعضهما وربما يضرب لعبة , يستطيع التقلب .