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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

6 أطعمة يجب تجنبها أثناء فترة الحمل حفاظًا على صحتك

الحمل
الحمل
عبدالصمد ماهر
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 طرحت وزارة الصحة والسكان ، منشوراً توعوياً يحمل عددا من النصائح الهامة للأمهات خلال فترة الحمل ما قبل الولادة ، عن طريق روشتة غذائية لصحة أفضل للجنين . 

6 أطعمة يجب تجنبها أثناء فترة الحمل حفاظًا على صحتك

 وقالت وزارة الصحة  والسكان ، هناك  ٦ أطعمة يجب  علي  السيدات تجنبها أثناء فترة الحمل حفاظًا على صحتك وصحة طفل وهي : - 

  •  اللحم أو البيض غير المطبوخ
  •  تناول السمك النيء أو المحار غير المطبوخ ب
  • بعض أنواع الأسماك لاحتوائها على مستوى عالي من الزئبق (مثل: سمك القرش، سمك أبو السيف، سمك المارلين) 
  • الحد من تناول التونة البيضاء إلى 186 جرامًا في الأسبوع 
  • الكافيين (مثل: الشاي والقهوة والشوكولاتة) وبعض المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة
  •  الحليب غير المبستر وجميع منتجاته (مثل: الجبن وغيره)

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن  شرب المياه والسوائل ضروري في فترة الحمل والرضاعة، لذلك لابد من الحرص على شرب ٢-٣ لتر مياه يوميًا .

 فوائد مياه الشرب للسيدات الحوامل . 

  •  تمنع الإمساك 
  • تقلل الدوخة 
  • تقلل من إحساس عدم الرغبة في الأكل
منشور الوزارة 
  1. تطور الطفل ومعدل نموة ناتج لعدة عوامل وهى :

  مرحلة ما قبل الحمل والحمل ((prenatal وما حول الولادةperinatal) ) وما بعد الولادة (postnatal) .

  1. ما قبل الحمل ومرحلة الحمل:
  • جينات بالعائلة-- الاصابة بفيروس الحصبه كمثال.
  • مشاكل بالمشيمة , ارتفاع الضغط , نزيف , تاخر فى نمو الجنين .
  • استخدام بعض الأدوية, التدخين .
  1. ما حول الولادة :
  • صعوبة فى الولادة مثل (نقص الأوكسجين)
  1. اثناء وبعد الولادة :
  • الإصابة أثناء الولادة (خبطات او كدمات) – أو الإصابة ببكتريا فى الحبل السرى أو حمى النفاس.
  1. التطور يعتمد على اكتمال نمو الجهاز العصبى للطفل .
  2. ليس كل الاطفال على نفس الوتيرة فى مراحل النمو بل يختلفوا مثل (التسنين –الحبو –المشى ) كل هذه التطورات تعتمد على الحالة الصحية والتغذويةوعوامل أخرى .

مراحل التطور المختلفة  للأطفال كاملى النمو

  • عند الولادة :
  • الطفل يكون وضعةمثل السجود كما فى رحم والدته
  • عمر 2-4 أسابيع ( شهر):

ينظر الى واالدته باهتمام عندما الأم تتكلم معة ( يسمع صوتها) ووضعة عند النوم يكون

الطفل مازالا  مستلقى على بطنة ( واليد تحت البطن ) ويسند على اليدين والمرفقين والوركين (يرفع راسه بزاويه 45 درجة ) – يستجيب للاصوات – يحدق فى الوجوه .

 بعض الأطفال الرضع : يمكنهم تتبع الأشياء ويصدر أصواتا ورؤية الأشكال البيضاء والسوداء , يبتسم ويضحك .

  • عمر شهرين :

يرفع رأسه عاليا  لدرجة 45 درجة لفترات  قصيرة وبثبات ويصدر أصواتا ويتابع الأشياء .

فى بعض الاطفال الرضع  يمكنهم رفع رأسهم وكتفهم  لفترة .

  • عمر ثلاثة أشهر :

مستلقى على بطنه ويسند على الساعدين ويرفع صدرة الى أعلى, يضحك  يحمل رأسه بثبات  ويتعرف على وجه أمه ورائحتها  وصوتها  .

فى بعض الأطفال الرضع يلتفت ناحية الأصوات العالية ويستطيع أن يقرب يديه من بعضهما  وربما يضرب لعبة , يستطيع التقلب .

وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان الحمل اللحم فترة الحمل

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