طرحت وزارة الصحة والسكان ، منشوراً توعوياً يحمل عددا من النصائح الهامة للأمهات خلال فترة الحمل ما قبل الولادة ، عن طريق روشتة غذائية لصحة أفضل للجنين .

6 أطعمة يجب تجنبها أثناء فترة الحمل حفاظًا على صحتك

وقالت وزارة الصحة والسكان ، هناك ٦ أطعمة يجب علي السيدات تجنبها أثناء فترة الحمل حفاظًا على صحتك وصحة طفل وهي : -

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اللحم أو البيض غير المطبوخ

تناول السمك النيء أو المحار غير المطبوخ ب

بعض أنواع الأسماك لاحتوائها على مستوى عالي من الزئبق (مثل: سمك القرش، سمك أبو السيف، سمك المارلين)

الحد من تناول التونة البيضاء إلى 186 جرامًا في الأسبوع

الكافيين (مثل: الشاي والقهوة والشوكولاتة) وبعض المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة

الحليب غير المبستر وجميع منتجاته (مثل: الجبن وغيره)

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن شرب المياه والسوائل ضروري في فترة الحمل والرضاعة، لذلك لابد من الحرص على شرب ٢-٣ لتر مياه يوميًا .

فوائد مياه الشرب للسيدات الحوامل .

تمنع الإمساك

تقلل الدوخة

تقلل من إحساس عدم الرغبة في الأكل

منشور الوزارة

تطور الطفل ومعدل نموة ناتج لعدة عوامل وهى :

مرحلة ما قبل الحمل والحمل ((prenatal وما حول الولادةperinatal) ) وما بعد الولادة (postnatal) .

ما قبل الحمل ومرحلة الحمل:

جينات بالعائلة-- الاصابة بفيروس الحصبه كمثال.

مشاكل بالمشيمة , ارتفاع الضغط , نزيف , تاخر فى نمو الجنين .

استخدام بعض الأدوية, التدخين .

ما حول الولادة :

صعوبة فى الولادة مثل (نقص الأوكسجين)

اثناء وبعد الولادة :

الإصابة أثناء الولادة (خبطات او كدمات) – أو الإصابة ببكتريا فى الحبل السرى أو حمى النفاس.

التطور يعتمد على اكتمال نمو الجهاز العصبى للطفل . ليس كل الاطفال على نفس الوتيرة فى مراحل النمو بل يختلفوا مثل (التسنين –الحبو –المشى ) كل هذه التطورات تعتمد على الحالة الصحية والتغذويةوعوامل أخرى .

مراحل التطور المختلفة للأطفال كاملى النمو

عند الولادة :

الطفل يكون وضعةمثل السجود كما فى رحم والدته

عمر 2-4 أسابيع ( شهر):

ينظر الى واالدته باهتمام عندما الأم تتكلم معة ( يسمع صوتها) ووضعة عند النوم يكون

الطفل مازالا مستلقى على بطنة ( واليد تحت البطن ) ويسند على اليدين والمرفقين والوركين (يرفع راسه بزاويه 45 درجة ) – يستجيب للاصوات – يحدق فى الوجوه .

بعض الأطفال الرضع : يمكنهم تتبع الأشياء ويصدر أصواتا ورؤية الأشكال البيضاء والسوداء , يبتسم ويضحك .

عمر شهرين :

يرفع رأسه عاليا لدرجة 45 درجة لفترات قصيرة وبثبات ويصدر أصواتا ويتابع الأشياء .

فى بعض الاطفال الرضع يمكنهم رفع رأسهم وكتفهم لفترة .

عمر ثلاثة أشهر :

مستلقى على بطنه ويسند على الساعدين ويرفع صدرة الى أعلى, يضحك يحمل رأسه بثبات ويتعرف على وجه أمه ورائحتها وصوتها .

فى بعض الأطفال الرضع يلتفت ناحية الأصوات العالية ويستطيع أن يقرب يديه من بعضهما وربما يضرب لعبة , يستطيع التقلب .