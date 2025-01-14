مفاجأة .. محمد صلاح على أعتاب الدوري السعودي

أثار الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الجدل خلال الفترة الأخيرة بسبب مفاوضات تجديد عقده مع الريدز من عدمه ، مما جعل عدد من الاندية الكبرى والسعودية البحث لضمه لصفوفها .

يورجن كلوب عن محمد صلاح: أفضل سفير يمكن لمصر أن تحظى به قناة إسبانية: محمد صلاح يبدي موافقة على الانتقال إلى الهلال السعودي

ولكن مؤخرا كشفت تقارير صحفية أوروبية، عن مفاجأة مدوية بشان مصير صلاح، بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده مع الريدز.

أكد موقع “ريليفو” الإسباني، موافقة محمد صلاح للإنتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، بسبب عدم توصله لاتفاق مع مسؤولي فريق ليفربول لتجديد عقده.

يورجن كلوب عن محمد صلاح: أفضل سفير يمكن لمصر أن تحظى به قناة إسبانية: محمد صلاح يبدي موافقة على الانتقال إلى الهلال السعودي يورجن كلوب: محمد صلاح أفضل مهاجم في التاريخ الحديث لنادي ليفربول كلوب: محمد صلاح من أعظم المهاجمين في العصر الحديث

وترغب عدة أندية سعودية وعلى رأسهم فريق الهلال، لضم محمد صلاح، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، والاستفادة من خدمات النجم المصري الذي توهج رفقة الريدز في الفترة الأخيرة.