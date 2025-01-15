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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حكايات منفصلة.. ننشر تفاصيل مسلسل حسن الرداد وإيمي سمير غانم «عقبال عندكم»

حسن الرداد وايمي سمير غانم
حسن الرداد وايمي سمير غانم
شروق سلامة
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يواصل النجم حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم تصوير مشاهدهما في مسلسلهما الجديد “عقبال عندكم”، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025.

 المسلسل يدور في إطار درامي حول مجموعة من الحكايات المتفرقة، حيث تتألف كل حكاية من حلقتين فقط، مع مشاركة عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، منهم عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، علاء مرسي، سليمان عيد، حجاج عبد العظيم، وريهام الشنواني.


 

عودة إيمي سمير غانم 

يشهد “عقبال عندكم” عودة الفنانة إيمي سمير غانم إلى الدراما الرمضانية بعد غياب دام خمس سنوات، إذ كان آخر أعمالها مسلسل “سوبر ميرو” عام 2019، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وشاركت فيه مع مجموعة من النجوم مثل والدها الراحل سمير غانم، حمدي الميرغني، وإنعام سالوسة.


 

حسن الرداد يكشف عن دور الأبوة في اختيارات ابنه المستقبلية

على صعيد آخر، صرح حسن الرداد في لقاء حديث أنه سيدعم ابنه إذا قرر دخول عالم التمثيل، قائلاً: “أكيد هحب إنه يمثل جدًا، لكن لو هو حب ده، المهم يكون مبسوط ومقتنع.” 

شائعات حمل إيمي سمير غانم

 

وكان قد علق  كل من حسن الرداد وإيمي سمير غانم على شائعات حمل الفنانة الشهيرة للمرة الثانية بعد إنجاب ابنها الأول “فادي”. 

وقال حسن الرداد في تصريحات لبرنامج ET بالعربي إنه سمع الشائعات من عدد من الأصدقاء ولكنه لم يتابع تعليقات الجمهور على الأمر. 

واختصر حسن الرداد رده على هذه القصة في كلمة:" يارب"، فيما ردت إيمي سمير غانم ساخرة:" خلي أمك تدعيلي". 

السفاح

كان كشف الفنان حسن الرداد أنه لم يبد حتى الآن موافقته على تقديم مسلسل سفاح التجمع كما تردد فى الفترة الأخيرة.

وأضاف الرداد فى مكالمة هاتفيه مع إدوارد فى برنامجه الشهير القاهرة اليوم أنه بالفعل تلقى اتصالا هاتفيا من المؤلف محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل سفاح الجيزة وعرض عليه تقديم قصة حياة سفاح التجمع.

وتابع الرداد أنه أكد لمحمد صلاح العزب أنه لن يدخل هذا العمل إلا بعد انتهاء القضية بشكل رسمي بحكم قضائي وليس خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه قرأ اول حلقتين من المسلسل وأعجب بهما جدا ولكن لم يبد حتى الآن الموافقة النهاية على العمل.

رمضان حسن الرداد ايمي سمير غانم

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