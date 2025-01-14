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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"ضمن برنامج حجاج الرجاء".. بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل الهيئة العامة للأخويات المريمية بالأردن

الأنبا إبراهيم إسحاق
الأنبا إبراهيم إسحاق
ميرنا رزق
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استقبل اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وفد الهيئة العامة للأخويات المريمية بالأردن، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة، ضمن برنامج حجاج الرجاء.

الدور الرعوي 

حضر اللقاء الأب هدية تامر، مرشد المجلس الإقليمي لجنود مريم "مريم ملكة العالم"، والأب إبراهيم نفاع، المرشد الروحي للهيئة العامة للأخويات المريمية بالأردن، والأخ كامل حلمي، مسؤول المجلس الإقليمي لجنود مريم، وكادر المجلس الإقليمي، وممثلون عن مجالس جنود مريم بالقاهرة.

وأشاد وفد الأخويات المريمية بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، ودورها المجتمعي، والخدمات التي تقدمها للجميع، مشيدين بدورها الرعوي الفعال، وكذلك، الدور الهام الذي تلعبه في المجتمع المصري.

وتعرف أيضًا بطريرك الأقباط الكاثوليك على أنشطة وخدمات الهيئة العامة للأخويات المريمية بالأردن، مثمنًا جميع مجهوداتهم المبذولة في الخدمة، ومشيدًا بما يقومون به من حج، تزامنًا مع عام يوبيل الرجاء "حجاج الرجاء"، الذي يأتي تحت شعار "الرجاء لا يُخَيِبْ صاحبه"، طالبًا نقل تحياته إلى سيادة المطران المُعين إياد الطوال، مطران النيابة البطريركية اللاتينية بالأردن.

وأكد غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق للحاضرين أهمية خدمة جنود مريم بالكنيسة الكاثوليكية، متمنيًا للجميع عملًا مثمرًا.

تضمنت الزيارة أيضًا تعرف الوفد الضيف على الكنيسة الملحقة بالمقر البطريركي، حيث قام الأب البطريرك بشرح وتوضيح عدد من الرموز، الخاصة بها، معبرين عن شكرهم له، من أجل حفاوة الترحيب والاستقبال. واختتمت الزيارة بتبادل الهدايا التذكارية.

الجدير بالذكر أن وفد الهيئة العامة للأخويات المريمية بالأردن، يتواجد في مصر خلال هذه الفترة، ضمن برنامج حجاج الرجاء، بالإضافة إلى تبادل الخبرات المريمية بين خدمة جنود مريم بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، و نظيرتها بالأردن.

الكاثوليك الأقباط الكاثوليك البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الكنيسة الكاثوليكية بمصر

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