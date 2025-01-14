العربية اتعجنت .. الصور الأولى لحادث سقوط سيارة من أعلى كوبرى فوكة

حصل “صدى البلد” على الصور الأولى للحادث الذى وقع مساء اليوم الثلاثاء بانقلاب سيارة نقل وسقوطها من اعلى كوبرى فوكة بطريق إسكندرية - مطروح الساحلي مما تسبب فى مصرع 8 ، وإصابة 4 آخرون، ، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى رأس الحكمة .

كانت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح إسكندرية من اعلى كوبري فوكة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى رأس الحكمة 8 جثث و4 مصابين وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين والتحفظ على الوفيات بثلاجة المستشفى .