أمير هشام: خالد مرتجي خارج مصر في مهمة عمل خاصة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي بالفعل خارج مصر، ولكن في مهمة تتعلق بعمله الخاص وليس لها علاقة بملف الصفقات الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك تواصلاً مستمراً بينه وبين دينو لامبرتي وكيل مارسيل كولر الذي يقوم بعرض العديد من اللاعبين للتعاقد معهم، كما يتحدث مع بعض الاسماء من أجل جلبهم لصفوف النادي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "مسئولو الأهلي يؤكدون بأن هناك صفقتين قادمتين من خارج مصر خلال الميركاتو الشتوي الجاري".

وتابع: "إلياس شوارف لاعب سيون السويسري الذي قام بمتابعة الحساب الرسمي عبر انستجرام وأعتقد البعض أنه قريب من القدوم للأهلي، ولكن تأكدت بأن الأمر لم يُحسم معه أو مع أي لاعب آخر".

وأتم: "لازال البرازيلي إيفرتون ضمن حسابات النادي الأهلي حتى الآن".