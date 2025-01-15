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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يشهد محاكاة عملية لمواجهة الأزمات والكوارث

رئيس مدينة بورفؤاد يشهد محاكاة عملية لمواجهة الأزمات والكوارث
رئيس مدينة بورفؤاد يشهد محاكاة عملية لمواجهة الأزمات والكوارث
محمد الغزاوى
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شهد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد  ، تنفيذ محاكاة فعلية بمستشفى الحياه التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالمشاركة مع عناصر من الأجهزة المعنية لعدد من المديريات المختلفة والأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد ، وذلك لمتابعة الجاهزية والتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة المخاطر، ضمن استعدادات المدينة للمشاركة في مناورة " التدخل الاستراتيجي 2025"، جاء ذلك بحضور الأستاذة شيماء صالح مدير إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر و الجهات المعنية والتنفيذية المشاركة في تنفيذ المناورة .

وفي سياق متصل، أكد رئيس مدينة بورفؤاد أن التجربة تستهدف تدريب الجهات المختلفة على سرعة التعامل مع الأزمات واحتوائها في أقل وقت ممكن،  مشيراً أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بديوان عام محافظة بورسعيد يعد إنجاز تاريخي ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة ، بما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضاً دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية.

وتهدف التجربة لمتابعة الجاهزية والتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة المخاطر، والتدخل السريع لإنقاذ المصابين وإنتشال الضحايا وتقديم الدعم الطبى والإدارى لهم، و تأتى التجربة تأكيداً على الإطمئنان لمدى سرعة الاستجابة والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة لمواجهة كافة المخاطر والأزمات التى قد تؤثر على أمن وسلامة المواطنين .

بورفؤاد محاكاة مدينة بورفؤاد

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