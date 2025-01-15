تشيلسي يسقط في فخ التعادل 2-2 أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة فريق بورنموث مع نظيره تشيلسي، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي، في مباراة استمرت الإثارة فيها حتى اللحظات الأخيرة.

تشيلسي ضد بورنموث



انتهي الشوط الأول بهدف نظيف لفريق تشيلسي أحرزه كول بالمر في الدقيقة 13، وفي الشوط الثاني نجح كلوفيرت في إحراز هدف التعادل لفريق بورنموث من ركلة جزاء في الدقيقة 50، قبل أن يحرز أنتونيو سيمينيو الهدف الثاني لفريق بورنموث في الدقيقة 68، وحاول لاعبو تشيلسي إدراك التعادل حتى نجح ريس جيمس في تسجيله في الدقيقة 95 لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين 2-2.

ترتيب الدورى الإنجليزي

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بورنموث عند النقطة 34 في المركز السابع، بينما يرتفع رصيد تشيلسي عند النقطة 37 في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ولم يحقق تشيلسي أى فوز فى الدورى الإنجليزي منذ الانتصار على برينتفورد 2-1 فى ديسمبر الماضي، وبعدها خسر مرتين وتعادل 3 مباريات بما فيها لقاء اليوم أمام بورنموث.

بدأ تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من: سانشيز، كاسيدو، أشيمبونج، كولويل، كوكوريلا، لافيا، إينزو، مادويك، بالمر، سانشو، جاكسون.