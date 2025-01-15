أشرف عبدالعزيز: ثلاثي الأهلي تحدثوا معي للدفاع عن أحمد فتوح

أكد المستشار أشرف عبدالعزيز، محامي أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن تلقى اتصالات من بعض لاعبي الأهلي للدفاع عن اللاعب.

وقال “عبدالعزيز”، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc": "أحمد فتوح، لاعب رائع، وخاله سمير أول من تحدث معي من أجل تولي القضية، ثم تحدث معي أحمد يحيى وكيله".

وتابع:" كهربا وحسين الشحات، وإمام عاشور، ومحمود علاء، وسيف جعفر، تحدثوا معي من أجل الدفاع عن أحمد فتوح".

وأكمل: "محمد الشحات، شقيق حسين الشحات، حضر جميع الجلسات مع أحمد فتوح، وهو جاره، وهم أصدقاء وجميع لاعبي الأهلي والزمالك أصدقاء".

وواصل: "أحمد فتوح أنهي كافة التزاماته تجاه أسرة الراحل السيد الشوبكي، والقضية انتهت تمامًا".