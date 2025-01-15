بداية من اليوم.. أخبار مُبهجة لأعضاء 4 نقابات طبية عن المعاشات

أعلن اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات (الأطباء البشريين - أطباء الأسنان - الأطباء البيطريين - الصيادلة)، أن معاشات شهر يناير 2025، ستكون في حسابات الأعضاء المستحقين والورثة اليوم الأربعاء، بقيمة 1500 جنيه.

وأكد اتحاد المهن الطبية، أن صرف المعاشات للأعضاء المستحقين والورثة سيكون بشكل شهري وليس ربع سنوي كما كان متبعاً، وذلك وفقا لقرار مجلس الاتحاد.

معاشات اتحاد المهن الطبية

وبلغ عدد الأعضاء المستحقين للمعاش بالاتحاد، 123 ألفا و764 مستحقا، بإجمالي حوالى 185 مليون جنيه شهريا.

وكان اتحاد المهن الطبية أعلن عن ضرورة قيام العضو الأساسى بتحديث بياناته كل أربعة أعوام، بينما يقوم الورثة بتحديث بياناتهم كل عامين لضمان استمرارية صرف المعاش.

وأكد "الاتحاد"، أن إدارة النظم والمعلومات تقوم بإرسال أكثر من 100 ألف رسالة للأعضاء على أرقام هواتفهم المسجلة لدى إدارة المعاشات للتنويه عن صرف المعاش فور إيداعه له.

فيما لفت الدكتور محمد علاء الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، إلى أن اتحاد المهن، يقدم معاشاً لأعضائه من النقابات الأربع أعضاء الاتحاد عند بلوغ سن الستين بعد تقديم الأوراق التالية: