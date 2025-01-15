طريقة تفعيل بطاقة التموين أونلاين .. اهتمام كبير يوليه آلاف المواطنين لتفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل، فضلا عن كيفية إضافة المواليد غير المقيدين تموينيًّا عبر بوابة مصر الرقمية.

طريقة تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل

ادخل على منصة مصر الرقمية عبر الضغط هــــــنـــــــــا

حدد قسم خدمات التموين.

اختر تفعيل بطاقة التموين.

أدخل البيانات المطلوبة المتعلقة بالتموين.

اضغط على موافق ثم التالي.

سيتم إرسال رسالة نصية إليك تحتوي على رمز التفعيل الخاص ببطاقتك.

طريقة تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل وشروط إضافة المواليد أونلاين - صورة أرشيفية

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شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

لإضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين، يجب استيفاء الشروط الآتية:

يجب أن تحتوي البطاقة على ثلاثة أفراد كحد أقصى، مع إمكانية إضافة فرد رابع في حال كانت الأسرة من الفئات المستحقة للدعم.

يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة 2500 جنيه.

يجب ألا يتجاوز دخل صاحب البطاقة 3000 جنيه شهريًا.

يجب أن يكون عمر الأطفال المراد إضافتهم 4 سنوات أو أكثر.

هل يمكن إضافة المواليد غير المقيدين تموينيًا عبر بوابة مصر الرقمية

حاليًّا لا تتوفر خدمة إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًّا عبر بوابة مصر الرقمية، لكن من المتوقع فتح هذه الخدمة قريبًا حسبما أفادت المنصة رسميًّا.