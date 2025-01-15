سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

تشهد أسعار الحديد اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 تراجعا ملحوظا في الأسواق والمصانع المحلية، مقارنة بمستوياتها التي سجلتها أمس الثلاثاء، بحسب أفادت به بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء عبر موقعها الرسمي، إذ تراجع سعر طن حديد عز بقيمة 298 جنيهًا، وسعر الحديد الاستثماري بنحو 275 جنيهًا.

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أسعار الحديد اليوم

سجلت أسعار الحديد الأربعاء 15 يناير 2025 الأرقام الآتية:

سعر طن حديد عز: 39366 جنيهًا.

سعر طن الحديد الاستثماري: 37588 جنيهًا.

سعر طن حديد السويس: 36000 جنيه.

سعر طن حديد ستيل: 36500 جنيه.

سعر طن حديد بشاي: 36000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

وصل سعر طن الأسمنت إلى 2912 جنيهًا.