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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد: إنشاء مستشفيين مركزيين جديدين بباريس وبلاط

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين
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أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صدور موافقة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، على إنشاء عدد ٢ مستشفى مركزي جديد (سريعة التجهيز سعة ٣٠ سرير) بمركزي بلاط وباريس، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، مُشيرًا أنه سيتم إيفاد لجنة من الوزارة لمعاينة المواقع المقترحة للإنشاء، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لدعم القيادة السياسية والاستجابة لمطالب أهالي المحافظة، بما يعزز جهود الارتقاء بالقطاع الصحي بالمحافظة وتقديم خدمات طبية متكاملة ولائقة للمواطنين.

الوادى الجديد محافظ الوادي الجديد مستشفى مركزي

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