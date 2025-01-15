مستشار ترامب للأمن القومي: نأمل في إتمام صفقة الرهائن في غزة هذا الأسبوع

قال مستشار الأمن القومي الجديد للرئيس المنتخب دونالد ترامب أنهم يأملون في إتمام صفقة الرهائن في غزة هذا الأسبوع، وإنهم بحاجة إلى مناقشة مستقبل وفعالية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، وفق ما ذكرت شبكة بلومبرج الأمريكية.

ذكر مايك والتز مستشار الأمن القومي الجديد للرئيس المنتخب دونالد ترامب إن الإدارة المقبلة تعمل بالفعل على عدد من الأولويات، لكنه أشار إلى "الطبيعة المفتوحة" للحدود الجنوبية للولايات المتحدة باعتبارها الأولوية التي تتطلب اهتماما فوريا.

في الأسبوع الذي أشار فيه مساعدو الرئيس جو بايدن وترامب إلى أن وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن في غزة يقتربان من الاكتمال، قال النائب مايك والتز إن الجبهة الداخلية تظل الشاغل الرئيسي للأمن القومي.

وقال والتز في واشنطن مساء الثلاثاء: "لا يمكننا ببساطة إعالة ملايين الأشخاص الذين عبروا"، في إشارة إلى تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة والمحاولات المحتملة من قبل الأجانب للتسلل إلى البلاد.

وقال الجمهوري من فلوريدا، أثناء جلوسه إلى جانب سلفه جيك سوليفان مستشار بايدن للأمن القومي، إنه كان صريحًا بشأن اختلافاته السياسية مع إدارة بايدن، لكن "في نهاية المطاف، نحن جميعًا أمريكيون".

وقال والتز إن الإدارتين المنتهية ولايتها والقادمة "ترسلان رسالة إلى خصومنا: لا تجرؤوا على محاولة الاستفادة من هذا الوقت".

تحدث سوليفان ووالتز في فعالية "تسليم العصا" التي نظمها معهد السلام الأمريكي، وهي منظمة غير حزبية في واشنطن أنشأها الكونجرس.

وأدار المحادثة ستيفن هادلي، مستشار الأمن القومي خلال فترة ولاية الرئيس جورج دبليو بوش الثانية.

تابع والتز إن إدارة ترامب ستبحث عن طرق لتقليص نفوذ الصين في نصف الكرة الغربي، والمنطقة كمصدر بديل للطاقة والمعادن الحيوية.

وتحدث سوليفان عن الحاجة إلى معالجة التحديات الطويلة التي تفرضها الصين، فضلاً عن قضية الذكاء الاصطناعي "العصرية".



وأشاد والتز بإدارة بايدن في تعزيز العلاقات الثلاثية مع اليابان وكوريا الجنوبية وتحسين العلاقات بين اليابان والفلبين، قائلاً إن العمل سيستمر.

وأشار النائب، وهو رئيس مشارك لكتلة الهند في مجلس النواب، إلى العلاقات مع الدولة الواقعة في جنوب آسيا باعتبارها "شراكة حاسمة في المستقبل".

وأشار كل من سوليفان ووالتز إلى حرائق الغابات المستمرة في منطقة لوس أنجلوس باعتبارها قضية تتطلب تسليمًا سلسًا بين الإدارات لضمان حصول الأميركيين المتضررين على الدعم اللازم.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قدم والتز بيت هيجسيث، الذي اختاره ترامب لشغل منصب وزير الدفاع، في جلسة استماع مثيرة للجدل أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ.

وفي ظهور له يوم الاثنين في مكتب بلومبرج نيوز في واشنطن، سلط سوليفان الضوء على الحاجة إلى أن تبني إدارة ترامب على عمل فريق بايدن بشأن الصين.

وقال إن إدارة بايدن حذرت بكين من "العواقب الوخيمة" التي قد تترتب على هجوم إلكتروني صيني يتسبب في أضرار مادية في الولايات المتحدة.