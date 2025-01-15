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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم: اللى يعرف مدرسة فيها أكثر من 50 طالبا بالفصل يبلغنى

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي
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قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن كثافات الفصول انخفضت بنسبة كبيرة ووصلت لأقل من 50 طالبا في الفصل.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "اللى يعرف مدرسة لسه فيها أكثر من 50 طالبا في الفصل يبلغنى.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الطلبة رجعت المدرسة بنسبة 85% والمنظومة التعليمية تضم قرابة 25 مليون طالب وطالبة.

كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد بدأ منذ قليل اجتماعا مع صحفيي التعليم بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وبدأ وزير التربية والتعليم الاجتماع بالحديث عن امتحانات الشهادة الاعدادية 2025، مؤكدا انها تنطلق ١٨ يناير ويخوضها نحو 2 مليون طالب على مستوى الجمهورية مشددا على الاستعداد التام لها.

وناشد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وسائل الاعلام ضرورة تحري الدقة في اخبار الامتحانات لضمان عدم الترويج لاي اخبار تضر بصالح العملية التعليمية.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وتمثلت أبرز التصريحات التي شدد عليها وزير التربية والتعليم مع بدء اجتماعه مع محرري التعليم في مختلف الصحف والمواقع الإخبارية فيما يلي:

- نستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية بحضور ٢ مليون طالب

 - ⁠وضع امتحانات نصف العام بشكل مطابق للمواصفات

 - تدريب الموجهين علي وضع الامتحانات

 - اتخذنا خلال الاشهر الماضية قرارات جديدة وسريعة لتحسين حال العملية التعليمية

 - ⁠عندما استلمت منصب الوزير في وزارة التربية والتعليم كانت نسبة الحضور ٩٪؜ وكان يوجد مدارس “مقفولة من بابها”.

 - ⁠كانت الكثافات في الفصول من ٧٠ الي ٨٠ طالب وعالجنا هذا الأمر.

التربية والتعليم الثانوية العامة التعليم الفني كثافة الفصول

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