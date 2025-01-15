قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نادي الزمالك يخطر جروس بقرار حاسم.. وميشالاك يرفض إنهاء الإعارة| تفاصيل
وزير التعليم: حركة تغييرات جديدة لقيادات المديريات والإدارات بإجازة نصف العام
وزير التعليم: اللى يعرف مدرسة فيها أكثر من 50 طالبا بالفصل يبلغنى
وزير التعليم يعلن تفعيل معامل المدارس المهملة
وفقا لآخر تحديثات.. سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء
ناقد رياضي: صلاح اتفق مع الهلال للانضمام على سبيل الإعارة
مفاجأة بشأن واقعة خطأ امتحان العربي للصف الثالث الابتدائي بالقليوبية
بعد توترات المنطقة.. مصر الملاذ الآمن للسائحين
توفير كراسي متحركة لتسهيل تنقل ذوي الهمم داخل مديريات العمل
وزير الاستثمار: نسعى للاستفادة من التكنولوجيات الألمانية وجذب رجال الاعمال
اختناق 4 عمال بوادي الطرفة في سانت كاترين بسبب التدفئة بالفحم
وزير التعليم: نظام البكالوريا المصرية يحتاج إلى حوار مجتمعي وتغيير تشريعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

جمبسوت غريب.. هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا بصورها

هيدي كرم
هيدي كرم
نهى هجرس
×

نشرت الفنانة هيدي كرم، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام ظهرت فيها بإطلالة لافته وجذابة.

وتألقت هيدي كرم، مرتدية جمبسوت جينز باللون الأزرق الغامق، وجاء الجمبسوت بتصميم كاجوال عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها، كما نسقت معه جاكيت جلد لإكمال اللوك.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هيدي كرم، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الاحمر الجريء الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هيدي كرم ، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

ونعرض لكم صور هيدي كرم 

صور هيدي كرم هيدي كرم اطلالات هيدي كرم هيدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق .. اعرف وصلت كام

دولار امريكي

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-1-2025 في مصر

طريقة تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل وشروط إضافة المواليد أونلاين - صورة أرشيفية

طريقة تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل وشروط إضافة المواليد أونلاين

أكرم توفيق

إعلامي: أكرم توفيق يوقع رسميًا لنادي الشمال القطري |تفاصيل

قميص الأهلي

صفقة الموسم .. مهاجم فرنسي يتابع حساب الأهلي على انستجرام

حالة الطقس

مفاجأة بدرجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

وأنت في البيت.. اشحن عداد الكهرباء بالفيزا بهذه الطريقة

ترشيحاتنا

خالد النبوى من مسلسل سراب

مسلسل سراب يتصدر السوشيال ميديا قبل عرض الحلقة السابعة

روبرت دي نيرو

طرح برومو The Alto Knights لـ روبرت دي نيرو وهذا موعد عرضه

لأول مرة

تعرف على موعد طرح فيلم "لأول مرة " في السينمات

بالصور

جمبسوت غريب.. هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا بصورها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

بقوة 400 حصان.. تويوتا تكشف عن محرك تيربو جديد سعة 2.0 لتر

محرك تويوتا
محرك تويوتا
محرك تويوتا

بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير كعب الغزال بالعجوة

كعب الغزال بالعجوة
كعب الغزال بالعجوة
كعب الغزال بالعجوة

راندا البحيري مطلوبة بسبب اتهام طليقها بالتزوير وأصعب مرحلة في حياتها بسببه

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

فيديو

لعبة أحلام علي وسادة

“أحلام على وسادة”.. لعبة فلسطينية تكشف حكايات النكبة وتحديات الاحتلال

منة فضالي

منة فضالي تكشف حقيقة بتر رجلها ومعاناتها مع مرض والدتها

شيكو وهشام ماجد

شيكو: "البقاء للأصيع" مش أول أعمالنا أنا وهشام ماجد عشرة 28 سنة

بوستر أغنية قطتي مبتخربش

محمد رمضان يطرح أحدث كليباته الغنائية "قطتي مبتخربش"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لغة الجسد تواصل روحي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بدايات ملهمة من عدسة السينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "نافذة فرص" الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الآفاق المستقبلية الثلاثية لمصر واليونان وقبرص

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الطغاة يصنعون الغزاة

المزيد