جمبسوت غريب.. هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا بصورها

نشرت الفنانة هيدي كرم، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام ظهرت فيها بإطلالة لافته وجذابة.

وتألقت هيدي كرم، مرتدية جمبسوت جينز باللون الأزرق الغامق، وجاء الجمبسوت بتصميم كاجوال عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها، كما نسقت معه جاكيت جلد لإكمال اللوك.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هيدي كرم، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الاحمر الجريء الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هيدي كرم ، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

ونعرض لكم صور هيدي كرم