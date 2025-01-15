عبد المنعم الجمل رئيسا للمجلس المركزى لاتحاد العمال العرب

شهدت فعاليات اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والذي تستضيفه القاهرة، اليوم الأربعاء، اختيار عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيسا للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.

وانطلقت فعاليات الاجتماع بأحد فنادق القاهرة الشهيرة، بحضور وفود عدد من الدول العربية ورؤساء النقابات العمالية العربية، من بينها: لبنان، فلسطين، العراق، ليبيا، السودان، الجزائر، الكويت، المملكة العربية السعودية، فيما بدأ الاجتماع بدقيقة حداد على أرواح شهداء غزة.

وخلال كلمته ثمن عبد المنعم الجمل ثقة أعضاء المجلس فيه واختياره لرئاسة الاتحاد، لافتا إلى أن رؤية اتحاد عمال مصر منبثقة من رؤية القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورحب الجمل، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، بالوفود المشاركة بالاجتماع، لافتا إلى أن الدور الكبير الذي تقوم به مصر للحفاظ على وحدة الوطن العربي بقيادة الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن الاجتماع اليوم يأتي في ظل العديد من التحديات التي لا بد من العمل على مواجهتها، متمنيا أن يسفر الاجتماع عن أفكار ورؤى قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

من جانبه، قال المهندس يوسف عبد الكريم، رئيس اتحاد عمال السودان، إن اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب طارئ، وكامل النصاب نظرا لوجود عددا من التفويضات من عددا من نقابات عمالية ببعض الدول.