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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جرح قطعي باليد اليسرى.. ننشر التقرير الطبي في اتهام اثنين بسرقة مواطنين بالإكراه

جرح قطعي باليد اليسرى.. ننشر التقرير الطبي في اتهام اثنين بسرقة مواطنين بالإكراه
جرح قطعي باليد اليسرى.. ننشر التقرير الطبي في اتهام اثنين بسرقة مواطنين بالإكراه
إسلام دياب
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ينشر موقع صدى البلد التقرير الطبي الوارد بتحقيقات النيابة العامة في اتهام اثنين بسرقة مواطنين بالإكراه بالطريق العام بالمعصرة.

ثبت بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى الهرم أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه الثاني تبين وجود جرح قطعي باليد اليسرى وتم حجز المريض وعمل استكشاف وإصلاح للجرح بالعمليات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم أحمد محمد، 18 سنة، وحسن جمال، 22 سنة، بدائرة قسم شرطة المعصرة بسرقة وآخرون مجهولون المبلغ النقدي المملوك للمجنى عليهما وكان ذلك بالطريق العام والإكراه الواقع عليهما والذى ترك أثر جروح بالمجنى عليه الثانى مصطفى شوقى.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اعترضا طريقهما فجأة واختلسوا المبلغ النقدى وأشهروا أسلحة بيضاء فى مواجهتهما محدثين إصابة المجنى عليه الثانى بقصد تعطيل مقاومتهما ؛مما ألقى الرعب فى نفس المجنى عليهما وتمكنوا بتلك الوسائل القسرية من إضعاف مقاومتهما وشل حركتهما والفرار بالمسروقات.

وأكدت التحقيقات حيازة وإحراز المتهمين سلاح أبيض «سنجة - كزلك» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

قال الشاهد الأول عمرو محمود، 23 سنة، تباع نقل أنه حال استقلاله السيارة الخاصة بعملهم رفقة زميله استرعى انتباههم وجود عطل بالإطار الخلفي للسيارة وبالوقوف بالطريق العام ، نزل الأخير للوقوف على سبب العطل فوجىء آنذاك بقيام المتهم الأول برفقة آخر مجهول إلى السيارة مشهرا سلاحا أبيض فى وجهه مهددا إياه بالإيذاء وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة مبلغ مالي أربعة آلاف جنيه وحال ذلك تناهى إلى مسمعه صوت صراخ زميله وأبصر المتهم الثاني برفقة اثنين آخرين مجهولين محرزا لسلاح أبيض وأبصر زميله مصابا بذراعه فتمكن من مغافلتهم وفر هاربا مستنجدا بسيارة نقل جماعي "اتوبيس" ففروا هاربين خشية ضبطهم إلا أنه تمكن من استيقاف المتهم الأول حال فراره مستقلا دراجه نارية "توك توك" ومعزيا قصدهم سرقتهما كرها عنهما وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بلوغ مقصدهم.

وأضاف الشاهد الثاني المجنى عليه مصطفى شوقى، 27 سنة، سائق نقل أن المتهم الثاني واثنين آخرين مجهولين هم محدثي إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي مستخدمين فى ذلك أسلحة بيضاء قاصدين سرقته وزميله كرها عنهما مبلغ 4 آلاف جنيه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بلوغ مقصدهم وأضاف بأنه حال تواجده بسرايا النيابة تعرف على المتهم الثانى.

وأوضح النقيب شرطة محمد راضى السيد متولي، ضابط مباحث قسم شرطة المعصرة أن تحرياته أكدت صحة الواقعة .

وأشار النقيب نبيل عباس، رئيس حرس محكمة حلوان الابتدائية إلى أنه حال مباشرة مهام عمله حضر إليه المجني عليه الثاني وبصحبته المتهم الثانى وقرر له المجني عليه أن الأخير قام بسرقته وعليه قام بضبطه. 

صدى البلد سرقة المعصرة التقرير الطبي سرقة بالإكراه

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