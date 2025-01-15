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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: نجاح التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة تتويج لجهود الدبلوماسية المصرية

النائبة حنان عبده عمار
النائبة حنان عبده عمار
محمد الشعراوي
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أكدت النائبة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن نجاح التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يُعد تتويجًا لجهود الدبلوماسية المصرية المستمرة لدعم القضية الفلسطينية، والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الذي عانى كثيرًا من الاعتداءات الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية.


وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن هذا الاتفاق حلم طال انتظاره، ويمثل بارقة أمل للشعب الفلسطيني الذي تحمل مآسي الحرب، حيث يضمن تحقيق قدر من الاستقرار الإنساني والسياسي في المنطقة، ويضع حدًا للقتل والدمار الذي طال الأطفال والنساء والشيوخ من الأشقاء الفلسطينيين.

وقف الأعمال العدائية


وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن وقف الأعمال العدائية وتبادل الأسرى والمحتجزين يُعد خطوة محورية نحو التوصل إلى تسوية مستدامة للأوضاع في غزة، ومخرجًا من الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.


وشددت النائبة على أهمية تأكيد الرئيس السيسي على الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن، وذلك دون أي عراقيل، لحين تحقق السلام المستدام من خلال حل الدولتين، ولكي تنعم المنطقة بالاستقرار و الأمن و التنمية في عالم يتسع للجميع.


وأشارت إلى أن القيادة السياسية الحكيمة منعت وتصدت لمخطط كان يستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدة أن مصر تظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية، حيث ظلت مصر تواصل جهودها المشتركة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، مما أدى إلى تحقيق الهدف بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة.

قطاع غزة القضية الفلسطينية حنان عبده عمار حنان عمر

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